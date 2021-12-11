CHP’li belediye yolu sattı! Yol uzadı mahalle halkı mağdur oldu

Adana'da Seyhan Belediyesi, 2017 yılında ilçeye bağlı 800 haneli Zeytinli Mahallesi'nin 100 metre uzunluğundaki bağlantı yolunu özel bir şirkete sattı.

4 yıl boyunca yolun kullanılmasına izin veren şirket, ekim ayında moloz döküp yolu kapattı. Mahalleli artık, 4 kilometre ilerideki başka bir yolu kullanarak evlerine ulaşabiliyor.

70 yıldır yol olarak kullanılan yol şu anda Adana Büyük Belediye Başkanı olan Zeydan Karalar tarafından Seyhan Belediye Başkanı yaptığı dönemde satıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Seyhan Belediye Meclis Üyesi Şehmus Uçar değerlendirdi.

Şehmus Uçar'ın canlı yayında aktardıkları:

"1958 yılında Seyhan Belediyesi'nde çizilen imar planına göre 22 metrelik bir yol olarak görünüyor. 2017 yılına kadar da burası yol olarak görünüyordu. Zeydan Karalar buranın satışını fabrikaya gerçekleştirdi.

Burası okul yolu ve iki köyü birleştiriyor. Burası hızlı tren yolu üst geçidi yapıldı böyle bir noktayı satıyorsunuz. Bunu yaparak aynı zamanda devlete zarar veriyorsunuz.

Şimdi bunu yaparak devlete zarar veriyorsunuz. Devlet Demiryolları başka bir noktada üst geçit ve hemzemin geçit yapmak zorunda kalacak. Buranın hak ettiğinin çok altında da satıldığına inanıyoruz."