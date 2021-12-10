10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İngiltere'de "Omicron" etkisi! Günlük vaka sayısında rekor kırıldı

İngiltere'de "Omicron" etkisi! Günlük vaka sayısında rekor kırıldı

İngiltere'de son 24 saatte görülen yeni vaka sayısı 60 bin sınırında! Bu rakam 2021 yılının en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde Omicron mutasyonuna yakalananların sayısı bini geçti. Peki bugün koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? SON DAKİKA gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2021 21:17 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 21:21
  • 1
  • 14
İngiltere’de Omicron etkisi! Günlük vaka sayısında rekor kırıldı

SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 58 bin 194 vakanın kaydedilmesi ile günlük vaka sayısı 8 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

1 GÜNDE 120 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkedeki toplam vaka sayısı 10 milyon 719 bin 165'e ulaşırken, son 24 saatte 120 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 146 bin 255'e yükseldi. İngiltere'de 8 Ocak'ta 67 bin 794 vaka tespit edilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
İngiltere’de Omicron etkisi! Günlük vaka sayısında rekor kırıldı

OMİCRON VAKA SAYISI BİN 265'E YÜKSELDİ
Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık genelinde son 24 saatte 448 kişide daha Covid-19'un Omicron mutasyonun tespit edildiği duyurularak, ülke genelindeki Omicron vaka sayısının bin 265'e yükseldiği belirtildi.

  • 3
  • 14
İngiltere’de Omicron etkisi! Günlük vaka sayısında rekor kırıldı

UKHSA, aralık ayı ortasına kadar ülkedeki tüm vakaların yarısından fazlasının Omicron mutasyonundan kaynaklanacağını ve bu büyümenin hız kesmeden devam etmesi halinde, ülkede ay sonuna kadar 1 milyondan fazla enfeksiyon olacağını ifade etti.

  • 4
  • 14
İngiltere’de Omicron etkisi! Günlük vaka sayısında rekor kırıldı

UKHSA'dan Bağışıklama Başkanı Dr. Mary Ramsay yaptığı açıklamada, "Bu erken tahminler dikkatle ele alınmalıdır. Veriler ikinci aşıdan birkaç ay sonra, insanların Delta mutasyonuna kıyasla Omicron mutasyonuna yakalama riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.

  • 5
  • 14
İngiltere’de Omicron etkisi! Günlük vaka sayısında rekor kırıldı

YENİ VARYANTA KARŞI AŞINIZI OLUN UYARISI

Ramsay, "Ancak aşıların Covid-19'un ciddi semptomlarına karşı daha yüksek koruma göstermesini bekliyoruz, bu nedenle henüz ilk iki dozunuzu almadıysanız lütfen hemen bir randevu alın" ifadelerini kullandı.