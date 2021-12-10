10 Aralık 2021, Cuma
İngiltere'de "Omicron" etkisi! Günlük vaka sayısında rekor kırıldı
İngiltere'de son 24 saatte görülen yeni vaka sayısı 60 bin sınırında! Bu rakam 2021 yılının en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde Omicron mutasyonuna yakalananların sayısı bini geçti. Peki bugün koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? SON DAKİKA gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Giriş Tarihi: 10.12.2021 21:17 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 21:21
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14