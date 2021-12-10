İngiltere'de "Omicron" etkisi! Günlük vaka sayısında rekor kırıldı

SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 58 bin 194 vakanın kaydedilmesi ile günlük vaka sayısı 8 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

1 GÜNDE 120 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkedeki toplam vaka sayısı 10 milyon 719 bin 165'e ulaşırken, son 24 saatte 120 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 146 bin 255'e yükseldi. İngiltere'de 8 Ocak'ta 67 bin 794 vaka tespit edilmişti.