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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "merkez sağ" engeli! İYİ Parti neden karşı çıkıyor?

A Haber
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Giriş: 09.12.2021 11:53
Güncelleme:09.12.2021 12:00
İYİ Parti yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına merkez sağ seçmen desteklemez endişesi ile karşı çıkıyor. Önümüzdeki günlerde CHP yönetimi anket yaptırarak özelikle merkez sağın nabzını tutacak. Kılıçdaroğlu bunu aşabilecek mi? Detayları A haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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