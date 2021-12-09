09 Aralık 2021, Perşembe
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "merkez sağ" engeli! İYİ Parti neden karşı çıkıyor?
İYİ Parti yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına merkez sağ seçmen desteklemez endişesi ile karşı çıkıyor. Önümüzdeki günlerde CHP yönetimi anket yaptırarak özelikle merkez sağın nabzını tutacak. Kılıçdaroğlu bunu aşabilecek mi? Detayları A haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.