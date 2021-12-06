Asgari ücret için kritik viraj! Teklif kabul edilirse 2022 asgari ücret o rakam olacak

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret 2022 zamlı maaşlarıyla ilgili yaptığı o açıklama;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta grup konuşması sonrasında milyonların beklediği asgari ücretle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Erdoğan büyük bir artışa işaret ederken "En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.