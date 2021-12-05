Asgari ücrette 3.500 – 3.750 - 4.000 lira pazarlığı! 2022 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! Gözler ikinci görüşmede…

MALİYETİ 6.500 LİRA OLABİLECEK

Bakan Bilgin de, asgari ücretin 4 bin lira olarak belirlenmesi halinde bunun işverene maliyetinin 6 bin 500 lirayı bulacağını belirtti. Bilgin, bu maliyetin de 10'un altında işçi çalıştıran küçük işletmeler açısından sıkıntı yaratabileceğini, işçi çıkarmaların gündeme gelmesi ile ilgili endişeler bulunduğunu aktardı.