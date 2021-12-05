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Haberler Galeri Asgari ücrette 3.500 – 3.750 - 4.000 lira pazarlığı! 2022 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! Gözler ikinci görüşmede…

Asgari ücrette 3.500 – 3.750 - 4.000 lira pazarlığı! 2022 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! Gözler ikinci görüşmede…

Asgari ücrette kritik sınır 4.000 TL olacak. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı üzere, milyonlarca asgari ücretli çalışan son yılların en büyük zammına hazır. Yükselen enflasyon oranı nedeniyle çalışanların bütçelerinin sarsılmaması adına büyük bir zam yapılacağı açıklanmıştı. Komisyonda gözler ikinci görüşmeye çevrilirken, işveren ve işçiler arasındaki zam pazarlığında 4.000 lira pazarlığı öne çıktı. Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı ankette, iş dünyasının çoğunlukla 3500 – 3750 lira arası bir ücret beklediği belli olmuştu. İşte; asgari ücrette son durum!

Giriş Tarihi: 05.12.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 15:52
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Asgari ücrette 3.500 – 3.750 - 4.000 lira pazarlığı! 2022 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! Gözler ikinci görüşmede…

Asgari ücrette 4.000 TL pazarlığı öne çıktı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2022 asgari ücret zammının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. 7 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantılarda, 2022 asgari ücrete son şeklinin verileceği düşünülüyor. İş dünyasının beklentisi asgari ücretin 3500-3750 TL arasında olması. İşçilerde ise 3.750-4.000 TL arası bir ücret beklentisi bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrette 3.500 – 3.750 - 4.000 lira pazarlığı! 2022 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! Gözler ikinci görüşmede…

Başkan Erdoğan, toplantıda yer alan tüm genel başkan yardımcılarından asgari ücretin kaç lira olması gerektiğine ilişkin görüşlerini istedi. Kurmaylar tek tek düşündükleri rakamı açıkladı. Genel olarak verilen rakamlar net 4 bin lira civarındaydı.

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Asgari ücrette 3.500 – 3.750 - 4.000 lira pazarlığı! 2022 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! Gözler ikinci görüşmede…

MALİYETİ 6.500 LİRA OLABİLECEK

Bakan Bilgin de, asgari ücretin 4 bin lira olarak belirlenmesi halinde bunun işverene maliyetinin 6 bin 500 lirayı bulacağını belirtti. Bilgin, bu maliyetin de 10'un altında işçi çalıştıran küçük işletmeler açısından sıkıntı yaratabileceğini, işçi çıkarmaların gündeme gelmesi ile ilgili endişeler bulunduğunu aktardı.

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Asgari ücrette 3.500 – 3.750 - 4.000 lira pazarlığı! 2022 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! Gözler ikinci görüşmede…

Bilgin, küçük işletmelerin yeni belirlenen asgari ücretten sonra işçi çıkarmalarının önlenmesine dönük çalışmalar ile ilgili bilgileri de paylaştı. Bilgin, 10'dan az işçi çalıştıran firmalara vergi ve SGK prim desteği verilebileceğini kaydetti.

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Asgari ücrette 3.500 – 3.750 - 4.000 lira pazarlığı! 2022 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! Gözler ikinci görüşmede…

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan görüşmeler sırasında düşüncelerini açıklasa da rakamın ne olacağı ile ilgili bilgi vermedi. Erdoğan, "Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirecek, onları rahatlatacak bir ücret olacak" dedi.