05 Aralık 2021, Pazar
Asgari ücrette 3.500 – 3.750 - 4.000 lira pazarlığı! 2022 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! Gözler ikinci görüşmede…
Asgari ücrette kritik sınır 4.000 TL olacak. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı üzere, milyonlarca asgari ücretli çalışan son yılların en büyük zammına hazır. Yükselen enflasyon oranı nedeniyle çalışanların bütçelerinin sarsılmaması adına büyük bir zam yapılacağı açıklanmıştı. Komisyonda gözler ikinci görüşmeye çevrilirken, işveren ve işçiler arasındaki zam pazarlığında 4.000 lira pazarlığı öne çıktı. Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı ankette, iş dünyasının çoğunlukla 3500 – 3750 lira arası bir ücret beklediği belli olmuştu. İşte; asgari ücrette son durum!
Giriş Tarihi: 05.12.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 15:52
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