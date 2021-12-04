Suriye’nin Hatay açıklaması ne anlama geliyor? ABD PKK/YPG’yi neden eğitiyor?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ile sınır birliklerini ziyaret etti. Esad rejiminin geçtiğimiz günlerde yaptığı Hatay açıklamasına tepki gösteren Akar, "Bizim toprağımızda gözü olanların da gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür" dedi. Öte yandan ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde yüzlerce PKK/YPG’li teröriste daha silahlı eğitim başlattı. Eğitim için ABD Özel Kuvvetleri, Irak üzerinden 70 askerini bölgeye sevk etti. Gündemin öne çıkan başlıklarını Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

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