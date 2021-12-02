Son dakika: Suriye Parlamentosu Türkiye’yi hedef aldı! Skandal bildiri: Hatay’ı geri alacağız

HATAY NASIL TÜRKİYE'YE KATILDI?

20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması'nda Türkiye sınırları dışında kalan Hatay (İskenderun Sancağı), Suriye ile birlikte özerk bir yönetim olarak Fransız mandası altına girmişti.

1935 yılında Suriye ve Lübnan üzerindeki mandasını kaldıran Fransa, 9 Kasım 1936'da Suriye ile yaptığı anlaşma neticesinde Hatay'daki tüm haklarını Suriye'ye devretti. Ancak Türkiye, bunun Ankara Anlaşması'nın ihlali olduğunu bildirerek karara karşı çıktı.