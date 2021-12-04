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Bombalı saldırı girişiminde FETÖ-PKK iş birliği! Başkan Erdoğan'ı hedef alacaklardı

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Giriş: 04.12.2021 22:20
Güncelleme:04.12.2021 22:20
Başkan Erdoğan'ın Siirt'te düzenlediği miting öncesi organizasyonda görevli bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen bomba son anda tespit edilerek büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Olaya ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Stratejist Coşkun Başbuğ FETÖ ve PKK işbirliğinin altını çizdi. FETÖ'nün elindeki istihbarat bilgilerini PKK'ya tepsi içinde sunduğunu söyleyen Başbuğ "Bomba muhtemelen uzaktan kumandayla patlatılacaktı çünkü zaman ayarlı değil." ifadelerini kullandı.
Bombalı saldırı girişiminde FETÖ-PKK iş birliği!
Bombalı saldırı girişiminde FETÖ-PKK iş birliği!
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