TBMM’de Google sunumu! Youtube 13 yaş altı için uygun değil
ÖZEL HABER A Haber
Meclis Dijital Mecralar Komisyonu bu kez Google ve Youtube temsilcilerini dinledi. Google Türkiye yetkilisi, 13 yaş altı çocuklar için Youtube'un uygun olmadığı söyledi. Ayrıca Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Twitter ve TikTok yetkililerini de dinleyecek. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Aileler nasıl ki parka gittiğinde çocuğunu gözünün önünden ayırmıyorsa dijital ortamda çocukları gözlerinin önünden ayırmamalı gerektiğini anlattı.
Uzmanlar tarafından 13 yaş altı için Youtube'dan uzak durmaları çağrısı yapılıyordu. Ancak bir Youtube yetkilisinden bu yönde bir açıklama gelmesi oldukça önemli bir noktaya taşıdı söz konusu durumu.
Veri güvenliği bu noktada çok önemli bir yere taşındı. Geçtiğimiz günlerde Facebook yetkilileri Meclis'te bir sunum yapmış yalan haberleri sosyal medyadan kaldırmadıklarını ancak görünürlüğünü azalttıklarını ifade etmişlerdi.
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