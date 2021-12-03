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TBMM’de Google sunumu! Youtube 13 yaş altı için uygun değil

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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TBMM’de Google sunumu! Youtube 13 yaş altı için uygun değil

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu bu kez Google ve Youtube temsilcilerini dinledi. Google Türkiye yetkilisi, 13 yaş altı çocuklar için Youtube'un uygun olmadığı söyledi. Ayrıca Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Twitter ve TikTok yetkililerini de dinleyecek. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Dün Youtube yetkilileri Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'nda 3,5 saat süren bir sunum yaptı. Yetkililer burada sunum yaparken kendi hayatlarından örnekler verdiler.

Aileler nasıl ki parka gittiğinde çocuğunu gözünün önünden ayırmıyorsa dijital ortamda çocukları gözlerinin önünden ayırmamalı gerektiğini anlattı.

Uzmanlar tarafından 13 yaş altı için Youtube'dan uzak durmaları çağrısı yapılıyordu. Ancak bir Youtube yetkilisinden bu yönde bir açıklama gelmesi oldukça önemli bir noktaya taşıdı söz konusu durumu.

Youtube yetkilileri Türkiye'de gelen talepler üzerine 2 bin 500 içeriğinde uygunsuz olduğu için kaldırıldığını söyledi. Önümüzdeki günlerde Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'nda Twitter ve TikTok yetkilileri de dinlenecek.

Veri güvenliği bu noktada çok önemli bir yere taşındı. Geçtiğimiz günlerde Facebook yetkilileri Meclis'te bir sunum yapmış yalan haberleri sosyal medyadan kaldırmadıklarını ancak görünürlüğünü azalttıklarını ifade etmişlerdi.

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