İstanbul’da sabah trafiği! İşte trafik yoğunluk haritasında son durum
ÖZEL HABER A Haber
Son dakika haberi... İstanbul güne nasıl başladı? Trafik yoğunluk haritasında son durum ne? Hangi bölgelerde yoğunluk var? Hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Megakent İstanbul haftanın son iş gününde de güne trafik yoğunluğu ile uyandı.
Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
İstanbul'da 3 ayrı noktada trafik kazası meydana geldi.
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesinde.
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