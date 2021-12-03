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İstanbul’da sabah trafiği! İşte trafik yoğunluk haritasında son durum

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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İstanbul’da sabah trafiği! İşte trafik yoğunluk haritasında son durum

Son dakika haberi... İstanbul güne nasıl başladı? Trafik yoğunluk haritasında son durum ne? Hangi bölgelerde yoğunluk var? Hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.


Megakent İstanbul haftanın son iş gününde de güne trafik yoğunluğu ile uyandı.

Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İstanbul'da 3 ayrı noktada trafik kazası meydana geldi.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesinde.

İstanbul’da sabah trafiği İSTANBUL'DA SABAH TRAFİĞİ

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