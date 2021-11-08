Facebook muhbirinden şok itiraflar: Topluma ve çocuklara zarar veriyor
Son dakika haberleri... Facebook muhbiri eski şirket çalışanı Frances Haugen, AP'ye yaptığı konuşmada, '' Facebook ürünlerinin, çocuklara zarar verdiğine, fikir ayrılığını körüklediğine, demokrasimizi zayıflattığına inandığım için buradayım." dedi.
"Facebook muhbiri" olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen, "Facebook platformu, toplumumuzun sağlığına ve güvenliğine zarar veriyor." dedi.
Facebook eski çalışanı Haugen, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) çeşitli komitelerinin Brüksel'de gerçekleştirdiği ortak oturumda konuştu.
Şirket yönetiminin, Facebook ve Instagram'ı daha güvenli hale getirmenin yollarını bildiği halde uygulamadığını belirten Haugen, Facebook'un her zaman kar etmeye öncelik verdiğini vurguladı.
Haugen, "Facebook ürünlerinin, çocuklara zarar verdiğine, fikir ayrılığını körüklediğine, demokrasimizi zayıflattığına inandığım için buradayım." ifadesini kullandı.
Şirketin uygulamalarının ağır sonuçları olduğuna dikkati çeken Haugen, "Facebook platformu, toplumumuzun sağlığına ve güvenliğine zarar veriyor." dedi.
Haugen, ticari eylemlerin halk ve toplum çıkarlarıyla çatıştığında demokrasilerin devreye girerek yeni yasalar yapması gerektiğini kaydetti.
AB DİJİTAL HİZMETLER YASASI'NA ÖVGÜ
Avrupa Birliği'nin (AB) bu konuyu ciddiye almasından mutluluk duyduğunu belirten Haugen, AP'de onay süreci devam eden Dijital Hizmetler Yasası'nın "küresel bir standart" belirleme potansiyeli olduğunu anlattı.
Haugen, AB mevzuatının diğer ülkelere de ilham kaynağı olabileceğini, yasanın firmalara karşı katı biçimde uygulanmasının önemli olduğunu dile getirdi.
Facebook yönetimince yapılan seçimlerin çocuklar, kamu güvenliği ve demokrasi için büyük bir sorun olduğuna dikkati çeken Haugen, Facebook'un kendi ticari çıkarlarını güvenlikten öncelikli tuttuğunu ifade etti.
Haugen, Facebook'un "bölünmeyi, aşırıcılığı ve kutuplaşmayı güçlendiren bir sistem" kurduğunu belirtti.
İnternete yönelik yeni kurallar oluşturulması gerektiğinin altını çizen Haugen, daha güvenli ve keyifli bir sosyal medyanın mümkün olduğunu söyledi.
Haugen, Facebook'un karanlıkta çalışmasına izin verilirse, bunun sonucunun daha kötü olacağını iddia etti.
"Büyük bir risk alarak" ortaya çıktığını anlatan Haugen, şimdi harekete geçilmesi gerektiğini, Facebook'la ilgili açıkladığı bilgilerin kamu yararına olduğunu savundu.
HAUGEN, FACEBOOK BELGELERİNİ SIZDIRMIŞTI
"Facebook Muhbiri" olarak bilinen Frances Haugen, şirket içi belgeleri çeşitli medya kuruluşlarına ve ABD'deki federal birimlere sızdırmıştı.
Haugen, daha sonra Facebook hakkında Kongreye verdiği ifadede, şirketin zararlı içeriği yaymama sorumluluğunu yerine getirmek için çok az şey yaptığını ve çoğu zaman kullanıcılarının çıkarları yerine kar etmeyi seçtiğini belirtmişti.
Facebook'un iç araştırmalarının, nefreti ve yanlış bilgiyi nasıl büyüttüğünü gösterdiğini anlatan Haugen, 2020'de Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra şirketin yanlış bilgi yayımı ve olası ayaklanmaları engellemek için alınmış önlemleri kaldırdığını ve bunun da 6 Ocak'taki Kongre baskınına katkıda bulunduğunu iddia etmişti.
Facebook yönetimi ise Haugen'in iddialarını "yanıltıcı" olarak nitelendirmişti.
Daha önce Londra, Lizbon ve Berlin'de de yetkililerle bir araya gelen Haugen'in Brüksel'den sonra Paris'e gitmesi planlanıyor.
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