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Son dakika: Facebook’tan tepki çeken açıklama: Asılsız haberleri kaldırmıyoruz! A Haber'de sert eleştiri

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Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Son dakika: Facebook’tan tepki çeken açıklama: Asılsız haberleri kaldırmıyoruz! A Haber’de sert eleştiri

Son dakika haberleri... Facebook'un Türkiyeden sorumlu Direktörü Azzam Alameddin Meclis'te açıklama yaptı. Dezenformasyonla mücadele hakkında yapılan açıklamada, "Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz" denildi. Facebook'un açıklamasıyla ilgili A Haber'e konuşan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel "Böyle tuhaf bir gerekçe olamaz." diyerek kararı eleştirdi.

Kısa süre önce üst adı değişen ve Meta olan Facebook'un Türkiye temsilcilerinden açıklama geldi.

Facebook yeni adıyla Meta'nın Türkiyeden sorumlu Direktörü Azzam Alameddin ilk kez Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonunda. Alameddin, "Bizler sorumlu inovasyon yapmaya çalışıyoruz platformun dürüstlüğü bizim için en önemli ilkedir" dedi.

Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil ise "Dezenformasyonla mücadeleyi çok önemli buluyoruz. Kaldır, azalt ve bilgilendir yaklaşımı yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Yeşil "Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz görünürlülüğünü azaltıyoruz. İnsanları bu konuda bilgilendiriyoruz" açıklaması yapıldı.

A HABER'DE DEĞERLENDİRDİLER: MUTLAKA SİLİNMESİ GEREKİR
İletişim Uzmanı – Yazar Ümit Sanlav ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Facebook'un açıklamasıyla ilgili A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

İletişim Uzmanı – Yazar Ümit Sanlav, "Bu kesinlikle geçerli bir yol olmadığını düşünüyorum. Tamamen haberin silinmesi gerekir. Ayrıca sadece o mecradan silinmesi değil Google sosyal medya mecralarına düşen haberleri de endeksliyor. Google'dan da ayak izinin mutlaka ve mutlaka silinmesi gerekir. Burada konu sadece habercilik değil burada bir art niyet var." dedi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ise, "Böyle tuhaf bir gerekçe olamaz. Yani kaldırmıyoruz görüntülenmesini azaltıyoruz falan peki o kişi hakları nerede? Niye o dolaşıma sokulsun?" diye konuştu.

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