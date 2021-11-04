Son dakika: Facebook’tan tepki çeken açıklama: Asılsız haberleri kaldırmıyoruz! A Haber’de sert eleştiri

İletişim Uzmanı – Yazar Ümit Sanlav, "Bu kesinlikle geçerli bir yol olmadığını düşünüyorum. Tamamen haberin silinmesi gerekir. Ayrıca sadece o mecradan silinmesi değil Google sosyal medya mecralarına düşen haberleri de endeksliyor. Google'dan da ayak izinin mutlaka ve mutlaka silinmesi gerekir. Burada konu sadece habercilik değil burada bir art niyet var." dedi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ise, "Böyle tuhaf bir gerekçe olamaz. Yani kaldırmıyoruz görüntülenmesini azaltıyoruz falan peki o kişi hakları nerede? Niye o dolaşıma sokulsun?" diye konuştu.



