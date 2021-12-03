PKK elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel nasıl yakalandı? MİT nokta operasyonu nasıl gerçekleştirdi?
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK terör örgütüne ağır darbe vurdu. Biri terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın koruması olmak üzere iki üst düzey terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyonu ve etkilerini Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Başarılı operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı, iki PKK'lı teröristi daha sağ olarak yakaladı. Türkiye'ye getirilen iki teröristten birinin PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın koruması olduğu ortaya çıktı.
Konuyla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulunan Abdullah Ağar, "Operasyonların muadiline bakmak lazım. Sınırları aşan ve teröristlerin kontrolündeki bir nokta. Oraya sızılıyor ki bunu yapmak bile son derece tehlikelidir. Bunun için etkili ve kararlı olmak gerekiyor." dedi.
Abdullah Ağar'ın canlı yayında öne çıkan açıklamaları:
"Böyle bir yerde bir operasyon yapıyorsunuz. Belki de operasyon deşifre oluyor. Bununla beraber bir sıyrılma harekatı yapıyorsunuz. Üstelik bunları canlı olarak alıp getiriyorsunuz. Bu istihbarat servisleri açısından son derece önemli bir prestij operasyonudur.
MİT bunun bir benzerini Lazkiye'de yapmıştı. Bu başarının tesadüf olmadığının bir ispatıdır. Operasyonun yapıldığı yerin neresi olduğu açıklanmıyor ama burada bir gönderme var. Bunun ne olduğunu Türk halkının detayına bırakıyorum.
Pek çok istihbarat servisi MİT'in bu yaptığı karşısında şapka çıkarmıştır. Aslında bu kendi aralarındaki rekabete karşılık geldiği için son derece önemlidir. Duran Kalkan meselesi var burada. Duran Kalkan burada korumasını kaptırdı. Sözde terör elebaşının itibarı yerler bir oldu. Bunun sonuçları da olacak.
Korumanın üreteceği bir bilgi var. Bu bilgiler sadece Duran Kalkan ile ilgili değil gizlilik esasları üzerine aldatma-şaşırtma üzerine, istihbarat servislerinin himayesi üzerine bir yaşam sürdüren örgüt liderlerinin bütün faaliyet ve yaşam tarzlarını değiştirmesine yol açacak. MİT burada birçok bilinmezi deşifre edecek.
Örgütün Irak'taki, Suriye'deki ve İran'daki faaliyetler değişecek. Bu durum örgütte bir çalkantıya sebebiyet verecek. Canlı getirilmesi çok önemli. PKK 'Devlet bizden üstün, sahada kaçıyorlar' propagandası yapıyordu örgüt elemanlarına. İşte bu yerler bir oldu. Bu operasyonun böyle bir özelliği var.
Bu bir saha operasyonu, akıl ve cesaret operasyonu nedeniyle PKK'nın iddialarını çürütmesi açısından çok önemsediğimi ifade etmeliyim. Bunlar sembol ve örnek olaylar. Bu noktada operasyonu yapan ekibi tebrik etmek gerekiyor. Çünkü en ufak bir başarısızlık halinde terör örgütü PKK bunun aylarca propagandasını yapabilir.
Biz gerçekçi şekilde operasyonları sürdürüyoruz. Halkı kandıramayız. Çok sert bir mücadele söz konusu. PKK, DEAŞ ve FETÖ üzerinden, yasa dışı silahlı sol örgütler üzerinden yapılan saldırılar var. Bunların pek çok sebebi var. Bunların küreseller tarafından manipüle edildiğini görüyoruz. YPG/PKK jeopolitik mücadelenin bir aracı haline dönüştürüldü Batı dünyası tarafından.
Sınırı aşan alanlarda yaptığımız harekatlarla durumu çok iyi bir noktaya getirdik ama boşluklar var. İşte devletimiz bunun için uğraşıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Güldal Akşit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Eski Kültür ve Turizm Bakanı Güldal Akşit kim?
- Hosteslerin paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yolcuları indirdikten sonra öyle bir şey yapıyorlar ki...
- TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir, kaç yaşında?
- La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım neden yayınlanmadı? 2021 LCDP son 5 bölüm (final) ne zaman yayınlanacak?
- La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım izle! Netflix La Casa De Papel 5. sezon son 5 bölümde neler yaşandı?
- TÜİK açıkladı, yeni zam oranı ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2022’de ne kadar olacak? Maaş zammı için son veri…
- Asgari ücret 5.200 TL olacak mı? Kritik hafta geldi çattı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar? Ne zaman açıklanır?
- Yeşilçam unutulmazı Atla Gel Şaban filminin Zehra'sı Nevra Serezli yıllar sonra sahnelere döndü! Son hali herkesi şaşırttı
- Diyanet'ten önemli hutbe! 3 Aralık 2021 Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe Cuma hutbesi...
- Kira artış oranı Aralık 2021! TEFE TÜFE açıklaması Aralık ayı kira zammı ne kadar? Kiralar ne kadar oldu?
- 2021 Kasım enflasyon ne kadar, yüzde kaç? Enflasyon arttı mı, düştü mü? TÜİK son dakika Kasım enflasyon oranı…
- Doğu Ekspresi ilk sefer ne zaman, hangi tarihte? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte fiyat listesi...