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PKK elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel nasıl yakalandı? MİT nokta operasyonu nasıl gerçekleştirdi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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PKK elebaşı Duran Kalkan’ın koruması Emrah Adıgüzel nasıl yakalandı? MİT nokta operasyonu nasıl gerçekleştirdi?

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK terör örgütüne ağır darbe vurdu. Biri terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın koruması olmak üzere iki üst düzey terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyonu ve etkilerini Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Başarılı operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı, iki PKK'lı teröristi daha sağ olarak yakaladı. Türkiye'ye getirilen iki teröristten birinin PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın koruması olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulunan Abdullah Ağar, "Operasyonların muadiline bakmak lazım. Sınırları aşan ve teröristlerin kontrolündeki bir nokta. Oraya sızılıyor ki bunu yapmak bile son derece tehlikelidir. Bunun için etkili ve kararlı olmak gerekiyor." dedi.

Abdullah Ağar'ın canlı yayında öne çıkan açıklamaları:

"Böyle bir yerde bir operasyon yapıyorsunuz. Belki de operasyon deşifre oluyor. Bununla beraber bir sıyrılma harekatı yapıyorsunuz. Üstelik bunları canlı olarak alıp getiriyorsunuz. Bu istihbarat servisleri açısından son derece önemli bir prestij operasyonudur.

MİT bunun bir benzerini Lazkiye'de yapmıştı. Bu başarının tesadüf olmadığının bir ispatıdır. Operasyonun yapıldığı yerin neresi olduğu açıklanmıyor ama burada bir gönderme var. Bunun ne olduğunu Türk halkının detayına bırakıyorum.

Pek çok istihbarat servisi MİT'in bu yaptığı karşısında şapka çıkarmıştır. Aslında bu kendi aralarındaki rekabete karşılık geldiği için son derece önemlidir. Duran Kalkan meselesi var burada. Duran Kalkan burada korumasını kaptırdı. Sözde terör elebaşının itibarı yerler bir oldu. Bunun sonuçları da olacak.

Korumanın üreteceği bir bilgi var. Bu bilgiler sadece Duran Kalkan ile ilgili değil gizlilik esasları üzerine aldatma-şaşırtma üzerine, istihbarat servislerinin himayesi üzerine bir yaşam sürdüren örgüt liderlerinin bütün faaliyet ve yaşam tarzlarını değiştirmesine yol açacak. MİT burada birçok bilinmezi deşifre edecek.

Örgütün Irak'taki, Suriye'deki ve İran'daki faaliyetler değişecek. Bu durum örgütte bir çalkantıya sebebiyet verecek. Canlı getirilmesi çok önemli. PKK 'Devlet bizden üstün, sahada kaçıyorlar' propagandası yapıyordu örgüt elemanlarına. İşte bu yerler bir oldu. Bu operasyonun böyle bir özelliği var.

Bu bir saha operasyonu, akıl ve cesaret operasyonu nedeniyle PKK'nın iddialarını çürütmesi açısından çok önemsediğimi ifade etmeliyim. Bunlar sembol ve örnek olaylar. Bu noktada operasyonu yapan ekibi tebrik etmek gerekiyor. Çünkü en ufak bir başarısızlık halinde terör örgütü PKK bunun aylarca propagandasını yapabilir.

Biz gerçekçi şekilde operasyonları sürdürüyoruz. Halkı kandıramayız. Çok sert bir mücadele söz konusu. PKK, DEAŞ ve FETÖ üzerinden, yasa dışı silahlı sol örgütler üzerinden yapılan saldırılar var. Bunların pek çok sebebi var. Bunların küreseller tarafından manipüle edildiğini görüyoruz. YPG/PKK jeopolitik mücadelenin bir aracı haline dönüştürüldü Batı dünyası tarafından.

Sınırı aşan alanlarda yaptığımız harekatlarla durumu çok iyi bir noktaya getirdik ama boşluklar var. İşte devletimiz bunun için uğraşıyor."

PKK elebaşının koruması nasıl yakalandı? PKK ELEBAŞININ KORUMASI NASIL YAKALANDI?
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