PKK elebaşı Duran Kalkan’ın koruması Emrah Adıgüzel nasıl yakalandı? MİT nokta operasyonu nasıl gerçekleştirdi?

Pek çok istihbarat servisi MİT'in bu yaptığı karşısında şapka çıkarmıştır. Aslında bu kendi aralarındaki rekabete karşılık geldiği için son derece önemlidir. Duran Kalkan meselesi var burada. Duran Kalkan burada korumasını kaptırdı. Sözde terör elebaşının itibarı yerler bir oldu. Bunun sonuçları da olacak.