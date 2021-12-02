Doğalgaz kullanırken nelere dikkat edilmeli? Doğalgaz zehirlenmesi nasıl önlenir?
Kış ayının gelmesiyle birlikte doğalgaz kullanımı arttı. Peki zehirlenmelerin önüne geçmek için güvenli doğalgaz nasıl kullanılmalı? Önemli ipuçlarını A Haber muhabiri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan Başkentgaz mühendisi Taha Kayapınar anlattı.
Başkentgaz mühendisi Taha Kayapınar'un açıklamaları:
"Doğalgaz kurallara dikkat edildiğinde en güvenli enerji kaynağıdır. Zaman zaman maalesef zehirlenmeler gerçekleşiyor. Bunlar kesinlikle doğalgaz zehirlenmesi değil karbonmonoksit gazından kaynaklanıyor.
Bu zehirlenmelerin yüzde 99'u bacalı cihazlardan kaynaklanıyor. Özellikle lodoslu havalarda bacalı cihazların geri tepmesi sonucu zehirlenmeler gerçekleşiyor.
Bunun önüne geçebilmek için tesisatın ve cihazın mevzuat ve standarta uygun olması gerekiyor. Bacalı cihazların baca bağlantılarının müstakil çelik baca olması, baca temizliklerinin mutlaka yapılması ve uygun montaj yapılması gerekiyor.
Bu tarz durumlarda baca temizliğinin de mutlaka her yıl yapılmasından sonra bacalı cihazlardaki zehirlenmelerin önüne geçmiş olabiliriz. Uygun olmayan baca bağlantısı zamanla yıpranan malzemeden yapılması tehlikeli.
Eğer bu bacanın temizliği de yapılmazsa tıkanmalara ve geri tepmelere neden oluyor. Müstakil çelik baca kullanılmalı ve temizlikleri her sene yapılmalı ki zehirlenmelerin önüne geçilmeli."
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