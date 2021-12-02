Yeni ekonomi modeline iş dünyasına destek: Özellikle KOBİ’lere önemli katkılar sağlayacak

ASKON Başkanı Orhan Aydın, TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamlarına da değindi. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 olarak açıklanan rakamlar için, "Yeni ekonomi paketi özellikle KOBİ'lere ulaştırılmasıyla önemli katkılar sağlayacak. Anadolu'daki küçük esnafı destekleyecek. Türkiye bir çok Avrupa ülkesini geçti. " yorumunu yaptı.