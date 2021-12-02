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Yeni ekonomi modeline iş dünyasına destek: Özellikle KOBİ’lere önemli katkılar sağlayacak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Yeni ekonomi modeline iş dünyasına destek: Özellikle KOBİ’lere önemli katkılar sağlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi modelinin detaylarını açıkladı. Buna göre küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi kullanım desteği sağlanacak. Yeni paket ve büyüme rakamlarına iş dünyasından da olumlu tepkiler geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında yeni ekonomi modelinin başlıklarını anlattı. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi kullanım imkanı sağlayan pakete, iş dünyasının temsilcilerinden de destek geldi.

ASKON Başkanı Orhan Aydın, TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamlarına da değindi. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 olarak açıklanan rakamlar için, "Yeni ekonomi paketi özellikle KOBİ'lere ulaştırılmasıyla önemli katkılar sağlayacak. Anadolu'daki küçük esnafı destekleyecek. Türkiye bir çok Avrupa ülkesini geçti. " yorumunu yaptı.

Büyüme rakamlarıyla ilgili Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden de yazılı açıklama geldi. TİM Başkanı İsmail Gülle, büyümenin yüzde 68'inin ihracat kaynaklı olduğunu vurguladı.

TİM'den büyüme açıklaması

"İhracatla büyüyor, ihracatla güçleniyoruz. Görünen o ki aynı tempoyla devam ettiğimiz takdirde 2023 yılının 242 milyar dolar olan orta vadeli program'daki ihracat hedefini 2022 yılında gerçekleştireceğiz. Artık Türkiye'nin ihracat kapasitesi hacmi aylık 20 milyar dolar ve üzeridir."

Büyüme rakamlarıyla ilgili Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ise "Türkiye, güçlü ve istikrarlı yapısını yeniden bütün dünyaya gösterme imkânı bulmuştur." açıklamasında bulundu.

Yeni ekonomi modeline iş dünyası ne diyor? YENİ EKONOMİ MODELİNE İŞ DÜNYASI NE DİYOR?
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