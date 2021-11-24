FETÖ firarisi Can Dündar kur operasyonunun maksadını açık etti: Şimdi beklenen erken seçime gidilmesi!

Aynı çete, sokaktaki piyonlarını sahaya sürerek Türkiye'de 'sokak hareketleri' başlatmak için de emri verdi. İstanbul ve Ankara'da bir grup yaygaracı, ''hükümet istifa'' sloganlarıyla gezmeye başladı.

Bütün bu olaylara paralel nitelikte bir gelişme de FETÖ firarisi Can Dündar'ın açıklaması oldu. Dündar, ''Şimdi beklenen bu iktisadi krizin bir siyasi krize evrilmesi ve seçimi kaçınılmaz hale getirmesidir'' ifadelerini kullanarak söz konusu operasyonun nihai hedefini açık açık söyledi.