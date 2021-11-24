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FETÖ firarisi Can Dündar kur operasyonunun maksadını açık etti: Şimdi beklenen erken seçime gidilmesi!

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Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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FETÖ firarisi Can Dündar kur operasyonunun maksadını açık etti: Şimdi beklenen erken seçime gidilmesi!

Son dakika haberleri... Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen FETÖ firarisi Can Dündar, Türkiye üzerine oynanan kur operasyonlarıyla elde etmek istediklerini açıkladı. Vatan haini Dündar, ''Şimdi beklenen bu iktisadi krizin bir siyasi krize evrilmesi ve seçimi kaçınılmaz hale getirmesidir'' dedi.

Küresel finans çeteleri Türkiye'ye kur operasyonu düzenleyerek faizi istedikleri seviyeye getirmek ve Türkiye'ye diz çöktürmek için harekete geçti. Muvazeneden yoksun bir biçimde seyreden döviz kuru söz konusu çetelerin Türkiye'ye düzenledikleri operasyonu kanıtlar nitelikteydi.

Aynı çete, sokaktaki piyonlarını sahaya sürerek Türkiye'de 'sokak hareketleri' başlatmak için de emri verdi. İstanbul ve Ankara'da bir grup yaygaracı, ''hükümet istifa'' sloganlarıyla gezmeye başladı.

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Bütün bu olaylara paralel nitelikte bir gelişme de FETÖ firarisi Can Dündar'ın açıklaması oldu. Dündar, ''Şimdi beklenen bu iktisadi krizin bir siyasi krize evrilmesi ve seçimi kaçınılmaz hale getirmesidir'' ifadelerini kullanarak söz konusu operasyonun nihai hedefini açık açık söyledi.

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