Unla ilgili spekülasyonlar neden yapılıyor? Depolarda ne kadar un var?

Türkiye un ihracatında yıllardır bir numara ve bu durum yıllardır sürüyor. Ancak kötü niyetli kişiler bu konuda spekülasyon yaparak piyasa un olmadığını ifade ediyorlar. Ancak resmi açıklanma geldi ve böyle bir durum olmadığını açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın açıklamaları:

"Son günlerde Türkiye'de un darlığı varmış gibi haberler çıkıyor. Bunlar tamamen gerçek dışıdır. Türkiye'de un arzında herhangi bir eksilme söz konusu değil. Üretim de bir sorun söz konusu değil.

Türkiye 2007 yılından beri dünya un ihracatında lider durumdadır ve bunu devam ettiriyor. Dünyada kuraklık oldu ve Türkiye'de bir kuraklık yaşandı. Dünyada ham madde fiyatları yükseldi. Tarımsal emtia fiyatları da yükseldi.

Tüm bunlar yaşanırken biz Türkiye'de hasat döneminden hemen sonra yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı stoklarımıza takviyeler yaptık. Akabinde stoklarımızı satışa açtık ve un regülasyonu programını başlattık.

2021 yılının eylül ayından itibaren un sanayisinde ekmeğe giden yolculukta bunun dengeli şekilde seyretmesini sağlamak için 1,5 milyon buğdayı sektörün hizmetine kullanımına açtık. Bunlar kırılan una dönüştürülüyor. Bunu geçtiğimiz yıldan veri taahhütlü şekilde yapıyoruz.

TMO olarak sektöre buğday arzı yaparken sektöre bin yandan da ekmeklik buğday çuvallarının fiyatlarını dengelemek için taahhüt istiyoruz. Kasım ayı olarak 185 lira 200 lira arasında fiyatlar 383 un fabrikası tarafından bize garanti verildi. Biz de bunlara gereken hizmeti sunduk.

Türkiye'nin her yerinde bizimle taahhütü olan un sanayicileri ile biz ekmeklik buğday arzımızı yapıyoruz. Bunlar una çevriliyor ve fırınlarımıza makul fiyatlarla bu satış devam ediyor. Yani 300 liralık un çuvallarının olması söz konusu olamaz. Ticaret Bakanlığı ile birlikte denetimler yapılıyor."