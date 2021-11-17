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Ermenistan'dan ateşkes ihlali! Ne yapmak istiyor? Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan A Haber'de anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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Ermenistan’dan ateşkes ihlali! Ne yapmak istiyor? Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan A Haber’de anlattı

Son dakika haberi... Karabağ'da ateşkesi ihlal eden Ermenistan saldırı başlattı. Kelbecer ve Laçın'e saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralandı. Peki amaçları ne? Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan, A Haber canlı yayınında konu ie ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Ermenistan bir kez daha ateşkesi ihlal etti.

Ermenistan güçleri Kelbecer ve Laçın bölgesindeki Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenledi. 2 Azerbaycan askeri yaralandı.

Peki Ermenistan ne yapmak istiyor? Amaçları ne? Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan, A Haber canlı yayınında konu ie ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ERMENİSTAN BÜTÜN GÜÇLERİNİ KULLANDI"

İşte o açıklamalardan satır başları; Bir anda Kelbecer Laçın bölgesinde ihlaller söz konusu olmaya başladı. Hava kuvvetleri hariç neredeyse Ermenistan bütün güçlerini bu konuda kullandı. Azerbaycan bu tip saldırılara ve bu tip başkaldırılara zaten hazır oldukları için düşmanın başını tam yerinde ezerek karşılık verdi. Düşman geri püskürtülmekle beraber onlardan asker kayıpları ve yaralılar var.

Onları maşa gibi kullanan yurt dışındaki güçlerin siparişi esasında durduk durmadık yere bu tip olayları kışkırtıyorlar.

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