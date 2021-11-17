Ermenistan’dan ateşkes ihlali! Ne yapmak istiyor? Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan A Haber’de anlattı

"ERMENİSTAN BÜTÜN GÜÇLERİNİ KULLANDI"

İşte o açıklamalardan satır başları; Bir anda Kelbecer Laçın bölgesinde ihlaller söz konusu olmaya başladı. Hava kuvvetleri hariç neredeyse Ermenistan bütün güçlerini bu konuda kullandı. Azerbaycan bu tip saldırılara ve bu tip başkaldırılara zaten hazır oldukları için düşmanın başını tam yerinde ezerek karşılık verdi. Düşman geri püskürtülmekle beraber onlardan asker kayıpları ve yaralılar var.