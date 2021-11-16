Son dakika: Azerbaycan - Ermenistan hattında yüksek tansiyon! Türkiye'den destek mesajı
Son dakika haberleri... Geçtiğimiz yıl Karabağ'da Azerbaycan'dan tarihi bir tokat yiyen Ermenistan, ateşkese rağmen Laçin ve Kelbecer istikametindeki provokatif eylemlerini devam ettiriyor. Sınırda bazı tepeleri ele geçirebilmek için ani operasyon başlatan Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışı ile saldırması sonucu şu ana kadar 2 Azerbaycan askeri yaralandı. Rusya ve Ermenistan Savunma Bakanlıkları, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaların durduğunu açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la sınırda yaşanan gerginliğe yönelik Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Sınırdaki gerginliğin sorumluluğu Ermenistan'ın askeri-politik liderliğine ait” dedi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği yineledi. İşte detaylar...
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, sınırlarındaki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik adımlar attığı belirtildi.
Açıklamada, "Şu anda Karakilise'de çatışmalar durdu, durum normale döndü ve kontrol altında." denildi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ara buluculuğuyla, saat 17.30 itibarıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ilan edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği ele aldı.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "İki lider, temasları sürdürme konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.
Ermenistan ordusu sınırda bazı yükseklikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.
Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatmış, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alınmıştı.
BAKAN AKAR'DAN KRİTİK TEMAS
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğini yinelendi.
ALİYEV'DEN AÇIKLAMA
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, Charles Michel'in Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki olaylardan duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtildi. Aliyev'in ise Ermeni tarafının defalarca Şuşa, Laçın ve Kelbecer yönünde askeri provokasyonlar yaptığını ve bugün geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti. Azerbaycan tarafında yaralıların bulunduğunu kaydeden Aliyev, Ermenistan'ın provokasyonlarına gerekli cevabın verildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, sınırdaki gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri-politik liderliğine ait olduğunu söyledi.
Görüşme sırasında tarafların, Azerbaycan ile AB arasındaki ilişkilerin geleceği hakkında görüş alışverişinde de bulunduğu aktarıldı.
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