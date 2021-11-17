Edirne Ovası’nda modern sulama dönemi! Ekonomiye yılda 20 milyon lira katkı sağlayacak
Bu yıl yapımına başlanılan Meriç Edirne Sulaması İnşaatı Projesi ile Edirne Ovası'nda toplam 78 bin dekar alan modern sulamaya açılacak. Peki bu proje çiftçiye ve milli ekonomiye neler katacak? Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla birlikte Edirne'ye bir sulama projesi daha kazandırılıyor. Dev projenin Edirne'ye ve Trakya'ya ciddi katkıları olacak.
Meriç Edirne Sulaması İnşaatı Projesi tamamlandığı zaman Edirne'deki 78 bin dekar alan modern sulamaya kavuşacak. Trakya bölgesi üretim noktasında büyük bir öneme sahip özellikle tarım alanında.
Trakya, Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yüzde 50'si hatta daha fazlasının karşılıyor. Yapılan bu projeyle birlikte 255 kilometrelik boru döşenecek ve üreticilere modern sulama sağlanacak. Bu yıl içerisinde 19 bin dekarlık alan sulamaya açılmış olacak.
Bu yıl içerisinde 75 kilometrelik bir hat döşenecek ve bunun 60 kilometrelik kısmım tamamlanmış durumda. Fiziki olarak ise projenin yüzde 70'i tamamlanmış durumda. 3 yıllık bir hedef var ve 2021 yılı hedefine ulaşılmış durumda.
Proje sayesinde modern sulamanın sağlanmasıyla birlikte verim atışı sağlanacak. Öte yandan üretimde de çeşitlilik artacak ve ülke ekonomisine 20 milyonluk katkı sağlayacak.
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