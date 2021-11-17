Edirne Ovası’nda modern sulama dönemi! Ekonomiye yılda 20 milyon lira katkı sağlayacak

Bu yıl içerisinde 75 kilometrelik bir hat döşenecek ve bunun 60 kilometrelik kısmım tamamlanmış durumda. Fiziki olarak ise projenin yüzde 70'i tamamlanmış durumda. 3 yıllık bir hedef var ve 2021 yılı hedefine ulaşılmış durumda.