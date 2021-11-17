A Haber canlı yayınına katılan AK Partili Metin Gündoğdu’dan flaş asgari ücret açıklaması
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyükelçilere mektup yazıp ‘’Kanal İstanbul’u yaptırmayın’ çağrısı yapmasının ardından CHP eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, “NATO ve Avrupa Türkiye'ye müdahale etmeli'' imasında bulunarak bir skandala imza attı. Türkiye’de yapılan her yatırımdan rahatsız olan CHP zihniyeti yine kendini gösterdi. CHP'li eski vekil ne demek istedi? "Mandacı zihniyet" yeniden mi devrede? Neden Batı ve NATO'dan medet umar hale geldiler? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu değerlendirdi. CHP’nin Türkiye’nin güçlü devletler arasında yer almasını engellemek istediğinin altını çizen Metin Gündoğdu, “CHP Türkiye’de demokrasiye ket vurmaya çalışıyor. Türkiye’de iyi yapılan her şeyin karşısındalar. Kimse şüphe etmesin asgari ücreti çok iyi bir seviyeye getireceğiz, Türkiye çok iyi günlere doğru ilerleyecek. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Muhalefet de konuşmaya devam etsin.” dedi.
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun açıklamaları:
"CHP'den peş peşe skandal açıklamalar geliyor. Türkiye'yi şikayet etmeler, Türkiye'ye müdahale etmek için çağrı yapmalar gibi işler CHP'nin geleneği oldu. NATO'ya çağrı yapmanın arka planında 1980 darbesinin arkasında NATO'nun olduğunu sonradan tüm Türkiye öğrendi. CHP'li eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün NATO çağrısı demokrasiye ket vurduğunun ve kendi iktidarları için dış güçlerle çalıştığının ispatıdır.
Bunlar HDP ile iç içe girdiler ve bunların işi gücü Türkiye'yi şikayet etmek. Türkiye'nin büyümesini engellemek ve dünya devletleri arasında yerini almasını engellemek için her fırsatı kullanıyorlar. CHP helallik isteyecekse önce tek parti dönemi Boraltan'dan başlamalı. CHP'nin helalleşecek çok konusu var. 28 Şubat'ın neresiyle helalleştiler şu ana kadar? Kendi içlerinde milli ve manevi değerleler ilgili çok ciddi rahatsızlıklar var. Bunlar sadece seçmene bir selam vermek ama diğer taraftan da NATO'ya Türkiye'yi şikayet ediyorlar.
HDP ile birlikte tezkereye hayır deyip askerin Kuzey Irak'ta teröristlerle mücadele etmesini engellemek isteyen CHP kim ile helalleşecek? Bunların hepsi bir safsata. Bunlar vatana ve millete ihanet etmeye devam ediyorlar. Yapılan yatırımlara karşı çıkıyorlar. İyi işlerin hep karşısında durdular. Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere mektup yazmasının izahı yok.
Şehir hastanelerine karşı çıktılar pandemi döneminde çark ettiler. Buna aslında çarkçı Kemal de diyebiliriz. Her söylediğini belli bir süre sonra farklı bir boyuta taşımaya çalışıyor. Senin bu milletle helalleşmen için önce kendi tarihini ortadan kaldırıp yeni bir şey yazman lazım. O da zaten mümkün değil.
Şehir hastaneleri bizi bu pandemi döneminde çok rahatlattı. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ileriyi görüp sağlık alanından yapılan yatırımların ne anlama geldiğini ortaya koymuştur. Böyle bir ortamda muhalefetin ekonomi ile ilgili söylemleri geçerli değil. Elbette dünyada birtakım sıkıntılar var, bizde birtakım sıkıntılar var biz şu an toparlamaya başladık. Sıkıntıları çözeceğiz ve 2022 yılında çok daha iyi olacak.
2022 yılında Türkiye eski ihtişamına gelecek. Enflasyon ve faiz düşecek kimse bundan endişe etmesin. Çünkü Türkiye güçlü bir devlet. Türkiye alt yapı yatırımlarının yüzde 70'ini tamamladı bundan sonra yatırımlarımız insanımıza olacak. Bununla ilgili de Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin açıklamalarda bulunuyor. Asgari ücreti çok iyi bir seviyeye getireceğiz, Türkiye çok iyi günlere doğru ilerleyecek. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Muhalefet de konuşmaya devam etsin. "
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