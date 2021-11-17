A Haber canlı yayınına katılan AK Partili Metin Gündoğdu’dan flaş asgari ücret açıklaması

Bunlar HDP ile iç içe girdiler ve bunların işi gücü Türkiye'yi şikayet etmek. Türkiye'nin büyümesini engellemek ve dünya devletleri arasında yerini almasını engellemek için her fırsatı kullanıyorlar. CHP helallik isteyecekse önce tek parti dönemi Boraltan'dan başlamalı. CHP'nin helalleşecek çok konusu var. 28 Şubat'ın neresiyle helalleştiler şu ana kadar? Kendi içlerinde milli ve manevi değerleler ilgili çok ciddi rahatsızlıklar var. Bunlar sadece seçmene bir selam vermek ama diğer taraftan da NATO'ya Türkiye'yi şikayet ediyorlar.