Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine füzeli saldırı! Laçın ve Kelbecer hedef alındı

ERMENİ ASKERLER GÖZALTINA ALINDI

Azerbaycan ordusunun da aynı istikamette ivedilikle bir operasyon başlattığı, Ermeni güçlerin hareketinin kısıtlandığı, askeri kuvvet ve araçlarına hasar verildiği bildirildi. Ermeni askerlerin silahsızlandırılarak gözaltına alındığı, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, büyük çaplı provokasyonlar yaparak kısa vadeli avantaj elde etmek isteyen Ermeni askeri birliklerinin saldırısının operasyonel ve taktik açıdan tamamen başarısız olduğu ifade edildi.