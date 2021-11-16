Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine füzeli saldırı! Laçın ve Kelbecer hedef alındı
Azerbaycan'ın 28 yıllık Ermeni işgalinden kurtardığı Laçın'a saldırı girişiminde bulunuldu. Ermeni ordusu grant füzeleri ile Laçın ve Kelbecer'e saldırdı. Azerbaycan'ın karşılık vermesi üzerine birçok Ermeni asker silahsız bir şekilde yakalandı. Çatışmada 2 Azerbaycan askeri yakalandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki ülke sınırının Laçın ve Kelbecer illeri istikametinde Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine saldırdığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırda bazı yükseklikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'da operasyon başlattığı bildirildi.
2 ASKER YARALANDI
Açıklamada, Başargeçer ve Karakilise illerindeki mevzilerine takviye güç ve teçhizat yığınağı yapan Ermeni güçlerinin saldırıları sonucu Azerbaycan ordusundan 2 askerin yaralandığı belirtildi.
Ermenistan ordusunun saldırılarda, el bombası fırlatıcı ve çeşitli kalibreli silahlarla ateş açarak Azerbaycan mevzilerine zarar verdiği kaydedildi.
ERMENİ ASKERLER GÖZALTINA ALINDI
Azerbaycan ordusunun da aynı istikamette ivedilikle bir operasyon başlattığı, Ermeni güçlerin hareketinin kısıtlandığı, askeri kuvvet ve araçlarına hasar verildiği bildirildi. Ermeni askerlerin silahsızlandırılarak gözaltına alındığı, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, büyük çaplı provokasyonlar yaparak kısa vadeli avantaj elde etmek isteyen Ermeni askeri birliklerinin saldırısının operasyonel ve taktik açıdan tamamen başarısız olduğu ifade edildi.
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN TATBİKAT YAPMIŞTI
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, özel birliklerin tatbikat kapsamında zor arazi koşullarında keşif yapmak, yollarda pusu kurmak, bölgede sabotaj gruplarının tespit ve imhası ayrıca çeşitli engelleri aşarak temsili düşmana gizlice yaklaşmak gibi görevleri icra ettikleri bildirildi.
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