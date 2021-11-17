Düzce’de 5.0 büyüklüğünde deprem | İstanbul ve çevre illerde hissedildi! Vatandaş neler yaşadı?

İznik bölgesinden geçen fay hattı depremin Bursa'da da hissedilmesine sebep oldu. 4,3 şiddetindeki deprem de bölgede hissedildi.

Depremi yaşayan vatandaşın hissettikleri:

"İlk deprem biraz daha şiddetli oldu. Ama arkasında gelen artçıları çok az hissettik. Sahilde benim iş yerim var. İlk deprem de bir baş dönmesi gibi geldi. Haberlerde görünce anladık deprem olduğunu.

İlk depremden sonrakileri çok fazla hissetmedik. Düzce bize yaklaşık olarak 1 saat uzaklıkta. Dik olarak hesapladığında Düzce'nin bize uzaklığı 100 km'dir ancak yol olarak bakılırsa 150 kilometre civarıdır.

Bizim olduğumuz yer de deprem bölgesi. Şu anda yetkilerle iletişim kurduk ve onlar artçıların devam ettiğini söyledi. Burada bir deprem araştırma merkezi de var."