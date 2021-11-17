Bu pazar günü seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte anketlerdeki son durum! 2023 AK Parti-MHP-CHP-HDP-İYİ Parti’nin son oy oranı…
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında seçim anketlerine ilişkin son durumu değerlendirdi. Bugün seçim olsa kim kaybediyor, kim kazanır? Son seçim anketinde hangi parti önde? 2023 AK Parti-MHP-CHP-HDP-İYİ Parti’nin son oy oranı…
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında seçime yönelik anketlere ilişkin konuştu.
ANKETLERE GÜVENMİYORUZ
"MHP olarak anketlere güvenmiyoruz. Türkiye'de bu konuda yeni bir yasa tasarısı içindeyiz."
ANKETİ BİZ VATANDAŞLA YAPIYORUZ
"Biz anketi vatandaşın içinde yapıyoruz. Vatandaşın içinde, sokağa iniyoruz çarşıda pazarda. Anketler biraz partili olmuş. Biz anketleri değerli görmüyoruz."
MHP'NİN ANKETLERDEKİNİN İKİ KATI OYU VAR
"MHP ile ilgili yapılan anketler neredeyse iki katına varacak şekilde netleşmiştir. Bunların hiçbirine takılmıyoruz."
İŞTE BU PAZAR SEÇİM OLMASI DURUMUNDA PARTİLERİN OY ORANLARI
AK PARTİ 32,6
CHP 25,2
DİĞER 2,9
İŞTE GENEL TABLO
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