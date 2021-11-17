"Diriliş Şairi"ne son görev! Sezai Karakoç'un çocuk yüreğinin alev aldığı yer neresi?

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün sözleri:

"Sezai Karakoç üstadımız bilindiği üzere orta tahsilini Kahramanmaraş'ta geçirdi. Kendisi Kahramanmaraş'ı 'Çocuk yüreğimin alev aldığı yer' olarak ifade ediyordu. Biz de kendisine geçtiğimiz fahri hemşehrilik verdik. Pandemi nedeniyle kendisine bunu geçtiğimiz ay teslim ettik. Orada onunla sohbet etme imkanı bulduk.

Onun son günlerine tanıklık etmek, onunla sohbet etmek bizim için büyük bir onu oldu. Bugün de son yolculuğuna uğurlamak için buraya geldik. Kensidine Allah'tan rahmet diliyorum."