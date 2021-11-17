"Diriliş Şairi"ne son görev! Sezai Karakoç'un çocuk yüreğinin alev aldığı yer neresi?
Türk şiirinin yaşayan efsanelerinden Diriliş Davası’nın öncüsü Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç İstanbul'da ebediyete uğurlandı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş Melis Coşan İslamoğlu ve Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan isimler Sezai Karakoç için önemli değerlendirmelerde bulundu.
Şair ve yazar Turan Karakoç'un öne çıkan sözleri:
"Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Tüm İslam aleminin başı sağ olsun. Bütün dünyaya dememin sebebi şiirleri ve kitapları dünya dillerine çevrilmiştir. Kendisini 1969 senesinden beri tanıyorum. Kendisiyle bir Kayseri'de bir kitap vasıtasıyla tanıştık.
Sonrasında eğitim için Ankara'ya geldik ve burada yüz yüze tanışma fırsatımız oldu. Hep benim destekçim, abim ve destekçim oldu. Sezai abinin şiirleri ilimi ve bilime basıyor. Oradan besleniyor. Sezai Karakoç, Mevlana hangi kulvardan yürümüş ise o kulvardan yürümüştür. Onun şiirinin başında da Peygamberimizin sünnetine uymak gelir. Siyasi parti kurarken bile sünnete uymuştur. Çağına şahit birisidir."
Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün sözleri:
"Sezai Karakoç üstadımız bilindiği üzere orta tahsilini Kahramanmaraş'ta geçirdi. Kendisi Kahramanmaraş'ı 'Çocuk yüreğimin alev aldığı yer' olarak ifade ediyordu. Biz de kendisine geçtiğimiz fahri hemşehrilik verdik. Pandemi nedeniyle kendisine bunu geçtiğimiz ay teslim ettik. Orada onunla sohbet etme imkanı bulduk.
Onun son günlerine tanıklık etmek, onunla sohbet etmek bizim için büyük bir onu oldu. Bugün de son yolculuğuna uğurlamak için buraya geldik. Kensidine Allah'tan rahmet diliyorum."
Edebiyatçı Mehmet Emin Yardım ifadeleri:
"Sezai Karakoç elbette bizim düşünce hayatımızda seçkin bir yere sahipti. Türk-İslam aleminin en büyük şairlerinden biriydi ve önemli bir düşünürdü. Nesiller yetiştirdi. Bizim edebiyatımızda nesil yetiştirmiş 3 büyük insan var. Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç.
Akif'in nesli Asım'ın Nesli olarak biliniyor, Necip Fazıl'ın nesli Büyük Doğu olarak biliniyor Sezai Karakoç'un nesli de Diriliş Nesli olarak biliniyor. Kendisi çok seçkin bir insandı ve Diriliş neslinin üstadıydı."
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın açıklamaları:
"Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok önemli bir değerimiz. Büyük bir mütefekkirimiz. Çok önemli bir irfan adamımızdı. Siyasette fikir üreten bir tarzı vardı. Bizim için diriliş piri dediğimiz bir büyüğümüz önderimizdi. Kendi ifadesiyle dünyadaki sürgünü tamamladı ve 'en sevgili'sine kavuşuyor."
Turkuvaz Dergiler Yayın Direktörü Mustafa Akar:
"Özellikle Türk düşüncesinde Türk şiirinde Akif'le başlayan Necip Fazıl'la devam eden düşünce sisteminin yürüyüş ekolünün son adımı. Şiirde yaptıkları unutulmaz bir noktaya getirmiştir."
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