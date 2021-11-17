CHP ne istiyor? ABD ne amaçlıyor? Perde arkasını A Haber’de anlattı: F-16 verip vermemekle Türkiye’nin dizayn edilemeyeceğini henüz anlayabilmiş değil

AÇIK BİR İTİRAFTIR

Açık bir itiraftır aslında Menendez'in sözleri. Türkiye eski Türkiye değil diyor aslında. Önceden sırtına vur ekmeğini al elinden ne dersek yapan bizim karşımızda esas duruşta bekleyen bir devlet vardı. Ama şimdi artık Türkiye biz ne dersek yapan değil kendi milli çıkarları doğrultusunda politikalar üreten bölgede güçlü bir aktör olarak varlığı her geçen gün yükselen bir devlettir diyor aslında. Bu sözlerinin arka planındaki yüzü bu.