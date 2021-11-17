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CHP ne istiyor? ABD ne amaçlıyor? Perde arkasını A Haber'de anlattı: F-16 verip vermemekle Türkiye’nin dizayn edilemeyeceğini henüz anlayabilmiş değil

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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CHP ne istiyor? ABD ne amaçlıyor? Perde arkasını A Haber’de anlattı: F-16 verip vermemekle Türkiye’nin dizayn edilemeyeceğini henüz anlayabilmiş değil

ABD'li senatör Menendez, Türkiye'ye F-16 verilmesi taraftarı olmadığını, Türkiye'nin istedikleri Türkiye olmadığnı söyledi. CHP eski Milletvekili Gökmen Öğüt de, "NATO'nun demokrasi derdi olsa Türkiye'ye müdahale ederdi" açıklaması yaptı. Peki bunlar ne anlama geliyor? Perde arkası ne? Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ABD Senatosu Dışİilişkileri Komitesi Başkanı Menendez'in gündeminde Türkiye - ABD ilişkileri vardı. ABD'li senatör Bob Menendez, bir kez daha tepkileri üzerine çekti. Türkiye'nin bağımsız dış politikasında rahatsız olan ABD'li senatör, "İstediğimiz gibi davranmayan Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıyorum" dedi.

Senatoda Yunanistan'ın tezlerini destekleyen ve Türkiye karşıtlığı ile bilinen Menendez, F-16 satışına ilişkin konuştu Türkiye'ye F-16 satışını onaylamadığını ifade etti. Türkiye'nin güçlü duruşu karşısında rahatsız olan ABD'li senatör, "Çünkü Türkiye istediğimiz gibi davranmıyor" dedi. Türkiye'nin istedikleri şekilde davranmayan bir NATO müttefiki olduğunu savundu.

AMBARGO ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Atina ile yakın ilişkileri bulunan Menendez. Türkiye'nin ödemesini yaptığı F-35'lerin Yunanistan'a verilmesini önermişti. Menendez ayırca Türk SİHA'larını da hedef almıştı. ABD'nin terör örgütlerine verdiği desteği görmezden gelen Menendez, Türkiye'nin yerli sanayi ürünlerini barış için tehdit olarak nitelemişti. Ambargo çağrısı yapmıştı.

CHP'Lİ ESKİ VEKİLDEN TEPKİ ÇEKEN ÇIKIŞ

Öte yandan ABD'den demokrasi isteyen bir CHP Genel Başkanı var. CHP eski Milletvekili Gökmen Öğüt de, "NATO'nun demokrasi derdi olsa Türkiye'ye müdahale ederdi" açıklamasınde bulundu.

Peki CHP ne istiyor? ABD ne amaçlıyor? Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

AÇIK BİR İTİRAFTIR

Açık bir itiraftır aslında Menendez'in sözleri. Türkiye eski Türkiye değil diyor aslında. Önceden sırtına vur ekmeğini al elinden ne dersek yapan bizim karşımızda esas duruşta bekleyen bir devlet vardı. Ama şimdi artık Türkiye biz ne dersek yapan değil kendi milli çıkarları doğrultusunda politikalar üreten bölgede güçlü bir aktör olarak varlığı her geçen gün yükselen bir devlettir diyor aslında. Bu sözlerinin arka planındaki yüzü bu.

ABD Türkiye'yi hiçbir zaman bir dost bir müttefik olarak görmedi. Türkiye her zaman zayıf tutulması gereken hani bir söz vardır ya kurumaya yakın azıcık sulayıp ölmesin biraz büyürse hemen dallarını budamak istedikleri bir devlet yapısı vardı. Bu şu an artık söz konusu değil.

"ABD'YE MALİYETİ ÇOK DAHA BÜYÜK OLACAK"

Menendez'in anlayamadığı şey bu artık geriye dönüş söz konuş değil. F-16 verip vermemekle Türkiye'nin dizayn edilemeyeceğini henüz anlayabilmiş değil. Türkiye karşıtlığı politikalarının ABD'ye bir maliyeti çok daha büyük olacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Demokrasi istemek ne demek onu da ayrı bir tartışma konusu yapmak lazım. Biz kendi içimizde demokrasiyi kuramadık mı ki başkalarına muhtaç olup dışarıdan ihraç edelim.

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