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Yerli otomobil TOGG'u bu liseden mezun olacak öğrenciler üretecek!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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Yerli otomobil TOGG’u bu liseden mezun olacak öğrenciler üretecek!

Yerli otomobil TOGG'u üretecek fabrikada görevli teknik personel, Bursa Gemlik'teki lisede eğitiliyor. Gelişmeleri Bursa'da bulunan A Haber muhabiri Hasan Özdemir’in konuğu olan Uludağ Üniversitesi Teknik Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan değerlendirdi.

Prof. Dr. Mehmet Karahan'ın öne çıkan sözleri:

"TOGG için Gemlik'te yatırım kararı aldıktan sonra biz üniversite olarak gerekecek olan nitelikli elaman ihtiyacını karşılamak için rektörlüğün talep ve desteği ile 2019 ve 2020 yılında programın kuruluşunu yaptık ve hızlıca programa üretim elemanlarını aldık.

Şu anda kadrolu 4 öğretim elamanı var. Diğer bölümlerden de toplam 13 akademik personel var. Hızlıca bu programa ait öğretime uygun 2 laboratuvar kurduk. Bunlar otomotiv elektriği atölyesi ve otomotiv mekaniği atölyesi. Bu yıl direkt olarak uygulamalı şekilde eğitim alıyorlar.

Programa 30 öğrenci ile başladık, bu yıl kapasite 40'a çıktı. Haziran 2020 yılında ilk mezunlar verilecek. TOGG banttan inmeden biz mezunları vermiş olacağız. İkili öğretimi de açarak toplam 80 öğrenci almış olacağız. Gemlik Meslek Yüksek Okulu'nda da aynı programı açtık. O da önümüzdeki yıl öğrenci alımına başlayacak.

Bu şekilde her yıl 120'yi aşkın öğrenciyi almış olacağız. Buraya giriş yapan öğrenciler çok şanslı olacak. Öğrenciler öncelikli olarak TOGG'da istihdam olacaklar. Ama otomotivde de elektrik araçlara doğru bir dönüşüm var. Kısa vadede bu alana yatırımlar yapılacağı öngörülüyor.

İşte bu nokta da buradan mezun olanlar çok kıymetli olacak. Buraya kesinlikle yüksek bir puan dilimiyle gelip yerleştiler. Bu alan istihdam açısından çok şanslı olacak."

TOGG gençlere emanet! TOGG GENÇLERE EMANET!
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