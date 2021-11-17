Yerli otomobil TOGG’u bu liseden mezun olacak öğrenciler üretecek!

Şu anda kadrolu 4 öğretim elamanı var. Diğer bölümlerden de toplam 13 akademik personel var. Hızlıca bu programa ait öğretime uygun 2 laboratuvar kurduk. Bunlar otomotiv elektriği atölyesi ve otomotiv mekaniği atölyesi. Bu yıl direkt olarak uygulamalı şekilde eğitim alıyorlar.