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CHP'li Kadir Gökmen Öğüt'ten darbe çağrısı! Türkiye'ye müdahale edemediği için NATO'yu eleştirdi

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Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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CHP’li Kadir Gökmen Öğüt’ten darbe çağrısı! Türkiye’ye müdahale edemediği için NATO’yu eleştirdi

Halk TV'deki programında sayısız provokasyona imza atan Ayşenur Arslan konuk olarak CHP 24. dönem milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ü aldı. Eski vekil Öğüt'ün skandal sözleri, Türkiye'nin kazanımlarına yönelik muhalif tavırlarıyla bilinen Arslan'ı bile şaşkına çevirdi. Kadir Gökmen Öğüt programda NATO'yu Türkiye'ye müdahale etmediği için eleştirdi. CHP'li Öğüt programda Türkiye'ye yönelik açık açık darbe çağrısı yaptı. Kendi ülkesinde NATO müdahalesini isteyen CHP'li ismin bu akılalmaz sözlerine sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, CHP 24'üncü dönem milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ü konuk aldı.

Konunun NATO'ya gelmesi üzerine CHP'de Parti Meclis Üyeliği görevini sürdüren Gökmen Öğüt, NATO'nun demokrasi derdi olmadığını belirtti. NATO'nun demokrasi derdi olmadığını açıklarken bunu Türkiye'ye bir müdahalede bulunulmamasına bağlayan Öğüt, sunucu Ayşenur Arslan'ın şaşkın bakışlarıyla karşılaştı.

"NATO'NUN DEMOKRASİ DERDİ OLSA TÜRKİYE'YE MÜDAHALE EDERDİ"
Türkiye'ye müdahale edilmesi gerektiği fikriyle açıklamalarını sürdüren Öğüt'ün, "Ben şunu söylüyorum. NATO, uluslararası emperyalizmin askeri gücü, biz de oranın üyesiyiz. Problem yok ama bu NATO'nun, Avrupa'nın, Türkiye'de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı." ifadeleri üzerine Arslan, "Ay ne yapardı canım müdahale derken?" dedi.

"ESKİDEN CİDDİ MÜDAHALELER YAPIYORLARDI"
Kadir Gökmen Öğüt, açıklamalarını "Eskiden yapardı canım. Eskiden dünyada karizmatik sol liderlerin olduğu Fransa'da komünistlerin, İtalya'da komünistlerin belediyelere hakim olduğu bir dönem vardı. Ciddi müdahaleler yapıyorlardı." sözleriyle sürdürdü. Bunun üzerine Ayşenur Arslan da, "Önümüze sözleşme koyuyorlardı doğal olarak..." dedi.

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