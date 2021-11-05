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ABD'den Türkiye için ambargo çağrısı! Türk SİHA'ları insan hakları için bir tehdit! Bob Menendez haddini aştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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ABD’den Türkiye için ambargo çağrısı! Türk SİHA’ları insan hakları için bir tehdit! Bob Menendez haddini aştı

Türkiye geliştirdiği silahlı hava araçları ile dünyada adından söz ettirirken Türk düşmanı ABD'li senatörlerden de SİHA'lara yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD'de Demokrat Parti senatörü Bob Menendez yaptığı açıklamada ABD'nin SİHA üretiminde kullanılan parçaları Türkiye'ye satmaması gerektiğini vurgularken "Türk SİHA'ları tehlikeli, barış ve insan hakları için bir tehdit" ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları (SİHA), Türk düşmanı olan ABD'li senatörleri rahatsız etmeye devam ediyor.

ABD'nin Savunma Bütçesi'nin görüşüldüğü toplantıda söz alan Demokrat Parti senatörü Bob Menendez, Türkiye'yi skandal sözlerle hedef aldı.

"TÜRK SİHALARI İNSANLIĞI TEHDİT EDİYOR"

Türk SİHA'larının tehlikeli, barış ve insan hakları için bir tehdit olduğunu öne süren Menendez, "ABD, bu İHA ve SİHA'larda kullanılan parçaları Türkiye'ye satmamalı. Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD'nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın." diyerek ambargo çağrısı yaptı.

F-35'LERİ YUNANİSTAN'A VERELİM DEMİŞTİ

Türkiye karşıtlığıyla bilenen Menendez, geçtiğimiz aylarda da TSK'nın sahip olması gereken F-35'lerin Yunanistan'a verilmesini istemişti.

İŞTE SİHA'LARIN ÖZELLİKLERİ

Baykar'ın internet sitesinde SİHA'lar hakkında yer alan bilgiler şu şekilde:

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB 2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar'ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.

300 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır . Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

- 18,000 Feet Operasyonel İrtifa

- 27.000 Feet Maksimum İrtifa

- 27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

- Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

- Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

- GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

- Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Haberleşme Menzili: LOS

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Seyir - Maksimum Hız: 70 knot - 120 knot

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 650 kg

Operasyonel - Maksimum İrtifa: 18.000 feet - 27.000 feet

Havada Kalış: 27 Saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg

Kanat Açıklığı: 12 mt.

Faydalı Yük - ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

Yükseklik: 2.2 mt.

Faydalı Yük - Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Uzunluk: 6.5 mt.

Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin

İtki Tipi: 100 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor

Türk SİHA’larını hedef aldı TÜRK SİHA'LARINI HEDEF ALDI

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