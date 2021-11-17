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İstanbul'da sabah trafiği | İşte trafik yoğunluk haritasında son durum

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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İstanbul’da sabah trafiği | İşte trafik yoğunluk haritasında son durum

Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İstanbul yeni güne de sabah trafiği ile başladı.

Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay son durumu bölgeden aktardı.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 50 seviyesinde.

İstanbul’da sabah trafiği İSTANBUL'DA SABAH TRAFİĞİ

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