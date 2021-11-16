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Lütfü Türkkan’ın hakareti İYİ Parti’ye oy kaybettirdi mi? İşte İP’in kaybettiği oy oranı

A Haber
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Giriş: 16.11.2021 14:06
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına hakaret etmesi, İYİ Partinin oy oranına nasıl yansıdı? A Habere konuşan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, önemli verileri paylaştı. Vatandaşın meseleyi yakından takip ettiğini belirten Aktaş, "Yapılan araştırmaya göre iyi parti yüzde 16 oy kaybetmiş görülüyor" dedi.
İşte İP’e kaybettirdiği oy oranı İŞTE İP'E KAYBETTİRDİĞİ OY ORANI

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