16 Kasım 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Lütfü Türkkan’ın hakareti İYİ Parti’ye oy kaybettirdi mi? İşte İP’in kaybettiği oy oranı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına hakaret etmesi, İYİ Partinin oy oranına nasıl yansıdı? A Habere konuşan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, önemli verileri paylaştı. Vatandaşın meseleyi yakından takip ettiğini belirten Aktaş, "Yapılan araştırmaya göre iyi parti yüzde 16 oy kaybetmiş görülüyor" dedi.