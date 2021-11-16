Lütfü Türkkan’ın hakareti İYİ Parti’ye oy kaybettirdi mi? İşte İP’in kaybettiği oy oranı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına hakaret etmesi, İYİ Partinin oy oranına nasıl yansıdı? A Habere konuşan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, önemli verileri paylaştı. Vatandaşın meseleyi yakından takip ettiğini belirten Aktaş, "Yapılan araştırmaya göre iyi parti yüzde 16 oy kaybetmiş görülüyor" dedi.

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