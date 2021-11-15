15 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Organize sanayi bölgelerinde ihracat yoğunluğu! İkitelli’deki işletmeler 50 bin işçi arıyor

Organize sanayi bölgelerinde ihracat yoğunluğu! İkitelli’deki işletmeler 50 bin işçi arıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
ABONE OL
Organize sanayi bölgelerinde ihracat yoğunluğu! İkitelli’deki işletmeler 50 bin işçi arıyor

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Avrupa ülkelerinin Çin'den Türkiye'ye yönelmesi ile artan üretim talebine yetişemiyor. 50 bin işçi açığı olan işverenler ise eleman bulmakta zorlanıyor. Detayları A haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde artan talep ile büyük bir işçi ihtiyacı doğdu. 400 bin kişinin çalıştığı 35 bin işletmenin olduğu bölgede 50 bin işçiye acil olarak ihtiyaç var.

Salgından sonra Avrupa ülkeleri Çin'den Türkiye'ye kaydırması ve bunun yanından farklı bölgelerde de siparişlerinde gelmesiyle işçi ihtiyacı giderek artıyor.

Açıklamayı İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahmut Mustafa Aydın yaptı. Maaşlar ise asgari ücretin çok üstünde veriliyor. Bölge 50 bin kişiyi istihdam edecek potansiyelin olduğu belirtildi.

Üretim talebinin artması ve bu talebi karşılamak için iş gücüne ihtiyaç var. İşletmelerin çalıştırmak için eleman bulamadığı belirtiliyor. Bölgede elaman aranıyor ilanları göze çarpıyor.

Tam 50 bin işçi aranıyor! TAM 50 BİN İŞÇİ ARANIYOR!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA