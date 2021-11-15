Organize sanayi bölgelerinde ihracat yoğunluğu! İkitelli’deki işletmeler 50 bin işçi arıyor
ÖZEL HABER A Haber
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Avrupa ülkelerinin Çin'den Türkiye'ye yönelmesi ile artan üretim talebine yetişemiyor. 50 bin işçi açığı olan işverenler ise eleman bulmakta zorlanıyor. Detayları A haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde artan talep ile büyük bir işçi ihtiyacı doğdu. 400 bin kişinin çalıştığı 35 bin işletmenin olduğu bölgede 50 bin işçiye acil olarak ihtiyaç var.
Açıklamayı İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahmut Mustafa Aydın yaptı. Maaşlar ise asgari ücretin çok üstünde veriliyor. Bölge 50 bin kişiyi istihdam edecek potansiyelin olduğu belirtildi.
Üretim talebinin artması ve bu talebi karşılamak için iş gücüne ihtiyaç var. İşletmelerin çalıştırmak için eleman bulamadığı belirtiliyor. Bölgede elaman aranıyor ilanları göze çarpıyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 AÖF sınavları online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman?
- Ender Sevinç kimdir, kaç yaşında? Kırklareli Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç biyografisi!
- Elmalı Davası nedir? Elmalı Davası son dakika karar ne oldu? Elmalı’da ne oldu?
- Asgari ücret 2022 zammı son durum: Hükümet harekete geçti! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
- Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye 2022 Dünya Kupası’na nasıl katılır? Grupta puan hesapları!
- Heyecan dorukta! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs ve kredi sonuçları nereden öğrenilir?
- Serdar Ortaç öldü mü? Serdar Ortaç borcu ne kadar? “Allah belamı versin” diye isyan etmişti!
- Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2021 Kasım ara tatili kaç gün sürecek?
- Kuraklık desteği ödeme takvimi belli oldu mu? Çiftçi kuraklık desteği ne zaman verilecek? Son gelişmeler...
- Garanti hisse neden yükseldi? Garanti Bankası satıldı mı? BBVA nedir, kimin, hangi ülkenin?
- WhatsApp’ta daha gizli kalabilirsiniz! Fotoğraflarınızı artık herkes göremeyecek! Ayarlar değişti…
- Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? 2021 GS FB derbisi bilet fiyatları ne kadar?