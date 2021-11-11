Şehit yakınına hakaret eden Meral Akşener büyükelçilerle ne görüştü?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de büyükelçilerle görüştü. Gündemlerinde ise parlamenter sisteme dönüş vardı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
Millet İttifakı'nın ortakları büyükelçilerle sıkı temas içerisinde. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Meral Akşener de AB üyesi ülkelerin büyükelçileri bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen programa katıldı. Görüşme 1,5 saat kadar sürdü.
Meral Akşener buradaki temaslarında büyükelçilere parlamenter sisteme dair çalışmalarını anlattı. Toplantıda ayrıca güncel konular ele alındı. Hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu büyükelçilerle görüşmüştü.
Bu görüşmenin ardında 10 büyükelçi Osman Kavala ile ilgili bir bildiri yayımlamıştır. Bu isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu karşında geri adım atmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu yine büyükelçilere mektup yazıp 'Kanal İstanbul'u yaptırmayın' çağrısı yapmıştı.
Bu durum AK Parti ve MHP tarafından Türkiye'nin bağımsızlığına yönelik olarak 'ihanet' olarak yorumlanmıştı. Millet İttifakı'nın ortakları sık sık AB büyükelçileri ile bir araya gelerek ülkelerini şikayet ediyorlar.
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