Şehit yakınına hakaret eden Meral Akşener büyükelçilerle ne görüştü?

Bu durum AK Parti ve MHP tarafından Türkiye'nin bağımsızlığına yönelik olarak 'ihanet' olarak yorumlanmıştı. Millet İttifakı'nın ortakları sık sık AB büyükelçileri ile bir araya gelerek ülkelerini şikayet ediyorlar.

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