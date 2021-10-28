Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10 Büyükelçi krizindeki geri adımın perde arkasını açıkladı

S-400 / F-35 CEVABI

Bizler S-400'leri geri göndermeyeceğiz. F-35 konusunda ortaklardan biriyiz. Ya bizde uçaklar teslim edilecek ya da paramız geri verilmeli. Bunlar da olmuyorsa başka ürünlerle bu iş çözülmeli.

ABD Kongresi'nden 11 senatör Türkiye'ye F-16 verilmemesini istiyor. Daha öncede biz ABD'den Patriot almak istedik ancak kongre kararıyla vermek istemediler. Bizde savunma güvenliğimiz için gittik ve S-400 aldık.