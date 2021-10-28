Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10 Büyükelçi krizindeki geri adımın perde arkasını açıkladı
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Büyükelçi krizi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bazı büyükelçilerin bavullarını toplamaya başladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Genç diplomatlar adı altında bir adım atıldı. Tabii ki büyükelçilerin haberi olmadan böyle bir şey olmaz. Bu fikir genç diplomatlardan çıktı." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu skandal açıklamanın arkasında ABD Başkanı Biden'ın olmadığını, geri adımın Beyaz Saray'la irtibatlı olarak atıldığını açıkladı.
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Büyükelçi krizi hakkında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bazı büyükelçilerin bavullarını toplamaya başladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Genç diplomatlar adı altında bir adım atıldı. Tabii ki büyükelçilerin haberi olmadan böyle bir şey olmaz. Bu fikir genç diplomatlardan çıktı." dedi.
Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
10 büyük elçinin yaptığı açıklama kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız büyükelçilerin sınırdışı edilmesi için çalışmaları başlat dedi. Biz bunların hazırlıklarını yaptık. Ülke ve milletin kabul edemeyeceği bir davranışta bulundular. Viyana Sözleşmesine göre bu bizim hakkımızdır. Cumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasında sonra bir panik başladı. Ne olacak diye bize soranlar oldu. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası gerekli hazırlıklarımızı yaptık, kabineye sunacaktık. Hazırlıklarımızdan da haberdar olan, bavullarını toplamaya başlayanlar da olmuş. Bu açıklamayı yapanlar bunu nasıl düzeltebiliriz arayışına girdiler.
BIDEN'IN ROLÜ NE?
Krizde Bıden'ın rolü yok. Geri adım hamlesinde Beyaz Saray var.
ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ NEREDE OLACAK?
Görüşme teklifi ABD tarafından geldi. Öyle görünüyor ki bu görüşme Glasgow'da olacak. Önce konuşma sıraları belli olacak. Ona göre arkadaşlarımız bir saat üzerinde çalışıyorlar. Tarih, saat belli olur. Bize görüşme talebinde bulunan ülkelerin listesini Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz.
KAVALA SORUNU?
Gezi olaylarında Türkiye'nin resmi hükümetini devirmek için girişime kalkışındı. Kavala kimdir? Soros'un adamı. Bu planı devreye sokup ayaklanan kişilere dünyanın hiçbir yerindeki demokratik ülkelerde izin verilmez. Türkiye'ye kimse parmak sallayamaz.
S-400 / F-35 CEVABI
Bizler S-400'leri geri göndermeyeceğiz. F-35 konusunda ortaklardan biriyiz. Ya bizde uçaklar teslim edilecek ya da paramız geri verilmeli. Bunlar da olmuyorsa başka ürünlerle bu iş çözülmeli.
ABD Kongresi'nden 11 senatör Türkiye'ye F-16 verilmemesini istiyor. Daha öncede biz ABD'den Patriot almak istedik ancak kongre kararıyla vermek istemediler. Bizde savunma güvenliğimiz için gittik ve S-400 aldık.
Eğer ABD F-35'lerimizi satmazsa biz de Su57-Su35 ve diğer seçenekleri değerlendiririz
SURİYE'YE OPERASYON OLACAK MI?
ABD ve Rusya verdiği sözleri tutmadı. Burada da biz gereğini yaparız. Rejim Suriye'de siyasi değil silahlı çözüm peşinde. Bu 10 senedir barış getirmiyor. Sürekli aynı döndü. ABD ve Rusya'ya PKK'nın saldırılarını söyledik ve alanın genişletilmesi konusunda söz verdiler. Ancak bu sözler tutulmadı. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bir gece ansızın gelebiliriz
Detaylar gelecek...
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