Türkiye 10 büyükelçiye nasıl geri adım attırdı? Diplomasi satrancında lider ülke Türkiye

Bir devletin dış politika araçlarının en önemli argümanı diplomasi. Devletler arası strateji ya da bir satranç mücadelesi "Masa başı savaş" olarak da adlandırılıyor, kimilerince ya da "Masada bilek güreşi" bazı siyaset bilimcilerine göre. Tarihsel süreçte verilen diplomasi sınavlarına baktığımızda kavramın, bir milletin doğuşu ya da çöküşünde ne denli etkili olduğu ortaya çıkıyor. Keza; diplomasinin, masada bilek güreşinin en önemli aktörü ise lider. Savaşı da kazanan, barışı da getiren liderdir. Güçlü, saygın ve bağımsız bir lider... Öyle ki; diplomatik gücün ülkesine kazandıracağı uluslararası alandaki saygınlığa ve istikrara öncülük eden bir lider.