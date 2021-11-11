Kolonu kesilen binaların yıkılması an meselesi! Oturduğunuz bina ne kadar güvenli?

Konuyla ilgili Nabi Yüzer, "Teknoloji gelişti artık betonu endüstriyel bir ürün olarak üretebiliriz de kontrol edebiliyoruz yeni yapılan bir binadan şu gördüğünüz gibi 15 santimetreküp numuneler alınıyor 28. günde bu şekilde basınç deneyi yapıp kontrolü yapıyoruz hatta yeni uygulamada çevre şehircilik bakanlığının çip uygulaması var çiftler takılıyor o bilgiler doğrudan çevre şehir bakanlığı gitmeye başladı ya böyle bir denetim var bu önemli bir gelişme mesela günümüz deprem yönetmeliğinde şu an en az c25 olması lazım ne anlama geliyor işte yaklaşık 1 santimetre karesi 250 300 kilogram yaklaşık 300 kilogram yük taşır olması lazım. Evet kırılmalar gerçekleşiyor raporunu hemen oradan okuyabiliriz 3896 n/mm2 yaklaşık 40 newton bölü metrekare biz işte 25 olması gerekiyor diyelim onu sağlıyor görünüyor kitabı tek bir numune ile değil en az üç numune ile yapılır öyle kontroller gerçekleştirir." sözlerini kullandı.