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Kolonu kesilen binaların yıkılması an meselesi! Oturduğunuz bina ne kadar güvenli?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
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Kolonu kesilen binaların yıkılması an meselesi! Oturduğunuz bina ne kadar güvenli?

Birçok bina deprem sırasında yıkılırken bazıları ise kolonları kesildiği için veya dayanıksız yapılmasından dolayı aniden göçebiliyor. Peki oturduğunuz bina ne kadar dayanıklı? İşte bunu öğrenmenin bazı ipuçları...

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Deprem yoktu ama her şey bir anda oldu. Malatya'da 2 katlı bina saniyeler içerisinde yerle aynı seviyeye indi. Ve herkesin aklında o aynı soru vardı? Acaba oturduğumuz bina ne kadar dayanıklı?

YTÜ İnşaat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nabi Yüzer merak edilenleri A Haber ekranlarında cevapladı ve "Mevcut yapıdan giderek silindir numuneler alıyoruz yapıdan. Tabii bunlar standart yönetmeliğe göre alınıyor. Ve daha sonra teste tabii tutuluyor. Ardından değerlere bakılıyor." dedi.

Prof. Dr. Nabi Yüzer, "Olması gereken değer nedir? O yapı 1975 yönetmeliğine göre yapılan yapılardır o yapılarda en az 160 kullanması gerekiyordu bugün karşılığı c14 eski deprem yönetmeliğinde c14 şimdi C25 isteniyor ama eski yönetmeliğe göre bile yapılmış olsa sorun yaşamıyoruz. Aslında İstanbul'da araştırdığımız eski yapıların şu anda maalesef 8 civarında." ifadelerini kullandı.

Karot değeri 8 çıkan binaların çoğu zamanla yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Eski bina çok olunca yeni yapılan binaların daha dayanıklı olması için yapım aşamasında denetime tabi tutuluyor.

Konuyla ilgili Nabi Yüzer, "Teknoloji gelişti artık betonu endüstriyel bir ürün olarak üretebiliriz de kontrol edebiliyoruz yeni yapılan bir binadan şu gördüğünüz gibi 15 santimetreküp numuneler alınıyor 28. günde bu şekilde basınç deneyi yapıp kontrolü yapıyoruz hatta yeni uygulamada çevre şehircilik bakanlığının çip uygulaması var çiftler takılıyor o bilgiler doğrudan çevre şehir bakanlığı gitmeye başladı ya böyle bir denetim var bu önemli bir gelişme mesela günümüz deprem yönetmeliğinde şu an en az c25 olması lazım ne anlama geliyor işte yaklaşık 1 santimetre karesi 250 300 kilogram yaklaşık 300 kilogram yük taşır olması lazım. Evet kırılmalar gerçekleşiyor raporunu hemen oradan okuyabiliriz 3896 n/mm2 yaklaşık 40 newton bölü metrekare biz işte 25 olması gerekiyor diyelim onu sağlıyor görünüyor kitabı tek bir numune ile değil en az üç numune ile yapılır öyle kontroller gerçekleştirir." sözlerini kullandı.

Yüzer, "Diğer yandan 2 tane malzeme var günümüzde daha çok betonarme yapılar yüzde 90 oranında belki daha fazla onlar var dolayısıyla bir beton ve arme şu çelik donatılar var bunda çekme deneyi yapılması lazım. Şu beton maalesef 8 civarında çıkıyor işte midye kabuğu görebiliyoruz bunun üzerine bir sürü yük gelecek ama daha kötü bir problem var bu midye kabuğu higroskopik tir yani tuz taşır beraberinde bu tuz maalesef içindeki demiri inşaat demiri paslandırıyor pastan Darıca'da betonda daha büyük hasarlara neden oluyor." şeklinde konuştu.

Uzmanlar, kolonları kesilen binalarda ise kesinlikle oturulmamalı diyor. Çünkü yıkılması an meselesi.

Prof. Dr. Nabi Yüzeri "Bu şekilde yapılarda orada bu neye benziyor sandalyeniz var bir ayağını kırıyorsunuz sonra ona oturmaya kalkıyorsunuz buna benzer şeyler maalesef yaşanmaya başlandı." dedi.

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