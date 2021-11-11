ABD'den PKK/YPG'ye yalanlama! Canlı yayında çarpıcı değerlendirme: ABD devekuşu gibi kafayı kuma gömmüş!
Son dakika haberi... ABD'den PKK/YPG'ye yalanlama geldi. Pentagon Sözcüsü, "Ortaklığımız sadece DEAŞ ile mücadeleye dayalı" açıklamasını yaptı. Peki Suriye'de yeni harekat olacak mı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Terör örgütü YPG'nin sözde elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ABD merkezli Al Monitor televizyon kanalına konuşmuş, Pentagon'un kendilerine Türkiye'nin muhtemel operasyonuna karşı teminat verdiğini öne sürmüştü.
Pentagon Sözcüsü John Kirby'e bu konu soruldu. Net cevap vermekten kaçınan Kirby, "Suriye'de YPG ile ortaklığımız sadece DEAŞ ile mücadeleye dayalı." dedi. YPG'Ye verilen destek soruldu ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby yine kaçamak cevap verdi.
Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin Al Monitor televizyon kanalına konuşmuş ve ABD'nin kendilerine "Türkiye operasyonuna karşı" teminat verdiğini söylemişti. Günlük basın toplantısında pentagon sözcüsüne bu teminat soruldu, Kirby alışılagelen o cevabı verdi.
Kirby, "Bunu ifade etmemden bıktığını biliyorum ama yine söylemenin önemli olacağını düşünüyorum. Suriye'de YPG ile ortaklığımız sadece DEAŞ ile mücadeleye dayalı. DEAŞ ile mücadele ve bu ortaklık da devam ediyor çünkü bu tehdit devam ediyor." dedi.
Şahin'in bu mülakatını ilk kez duyduğunu söyleyen Kirby, bu konuda herhangi bir iletişimin olmadığını belirtti.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Öylesine bir tiyatro, öylesine bir alçak kirli oyun var ki ABD devekuşu gibi kafayı kuma gömmüş yaptığı her işi kurduğu her tuzağı dünya kamuoyu tarafından ve bizler tarafından öyle kabul edildiğini zannediyor. Ama artık o süreç çoktan geçti çünkü hem teknoloji hem yakın coğrafya ülkeleri hem de başta bizim o ifşa sürecimiz neticesinde herkes herkesin kimle dans ettiğini ve amacın ne olduğunu çok iyi görüyor.
Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş: Türkiye'nin gücünün hissedilmesi sonucu böyle konuşuyorlar. Türkiye son zamanda harekat yapmaya ihtiyacı olduğunu belirtti bundan hem ABD ve hem Rusya kendilerini savunacakları herhangi bir şey kalmadıklarını biliyorlar.
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