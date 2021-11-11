ABD’den PKK/YPG’ye yalanlama! Canlı yayında çarpıcı değerlendirme: ABD devekuşu gibi kafayı kuma gömmüş!

Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin Al Monitor televizyon kanalına konuşmuş ve ABD'nin kendilerine "Türkiye operasyonuna karşı" teminat verdiğini söylemişti. Günlük basın toplantısında pentagon sözcüsüne bu teminat soruldu, Kirby alışılagelen o cevabı verdi.

Kirby, "Bunu ifade etmemden bıktığını biliyorum ama yine söylemenin önemli olacağını düşünüyorum. Suriye'de YPG ile ortaklığımız sadece DEAŞ ile mücadeleye dayalı. DEAŞ ile mücadele ve bu ortaklık da devam ediyor çünkü bu tehdit devam ediyor." dedi.

Şahin'in bu mülakatını ilk kez duyduğunu söyleyen Kirby, bu konuda herhangi bir iletişimin olmadığını belirtti.