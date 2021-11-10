Malatya'da 2 katlı bir bina çöktü! Ekipler seferber oldu! İşte faciada son durum
Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor. İş yerlerini birbirinden ayıran duvarın yıkılması ile binanın oluşan ağırlığı taşıyamayarak çöktüğünün saptanması üzerine gözaltına alınan 4 kişinin de sorgusu devam ediyor.
Giriş Tarihi: 10.11.2021
11:30 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
11:30
Şifa Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri, üstünde de kahvehane bulunan 2 katlı bina, dün saat 16.30 sıralarında çöktü. Enkaz altında kalanların kurtarılması için bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Çevre illerden takviye ekiplerin geldiği enkaz alanında 447 kişi, arama-kurtarma çalışması yaptı. Enkazdan çıkarılan 13 kişi, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu oldu, diğer 5 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da 2 katlı binanın alt katındaki lokantanın, bitişiğindeki fırını kendi bünyesine dahil etmek için yaptığı tadilat sonucu çökme yaşandığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
İş yerlerini birbirinden ayıran duvarın yıkılması ile binanın oluşan ağırlığı taşıyamayarak çöktüğünün saptanması sonrası enkaz altından çıkarıp tedavisi tamamlanan lokanta sahibi Hikmet Doğan ile 3 çalışanı gözaltına alındı. İzinsiz olarak yapılan tadilat nedeniyle gözaltına alınan Doğan ve 3 çalışanının emniyetteki sorguları sürüyor.
BELEDİYE BAŞKANI İNCELEME YAPTI Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da sabah saatlerinde enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bölgede inceleme yaptı. Çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını belirten Gürkan, " Şu anda gözaltılar yapılmış durumda, sorgulamalar devam ediyor. O soruşturma kapsamında belediye olarak gerekli idari ve adli soruşturmaya takip etmesi sonucunda görevimizi ifa edeceğiz. Bizim için önemli olan buradaki göçük altında bütün vatandaşlarımızın sağ çıkarılmasıdır" diye konuştu.