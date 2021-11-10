Malatya’da 2 katlı bir bina çöktü! Ekipler seferber oldu! İşte faciada son durum

BELEDİYE BAŞKANI İNCELEME YAPTI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da sabah saatlerinde enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bölgede inceleme yaptı. Çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını belirten Gürkan, "Şu anda gözaltılar yapılmış durumda, sorgulamalar devam ediyor. O soruşturma kapsamında belediye olarak gerekli idari ve adli soruşturmaya takip etmesi sonucunda görevimizi ifa edeceğiz. Bizim için önemli olan buradaki göçük altında bütün vatandaşlarımızın sağ çıkarılmasıdır" diye konuştu.