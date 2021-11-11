Malatya’da bina çökmesi! Tutuklanan zanlıdan şoke eden savunma

Malatya'da 13 kişinin yaralanması ile sonuçlanan 2 katlı binanın çökmesine neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan H.D., çıkarıldığı mahkemede kolon değil, aradaki duvarı yıktıklarını söyleyerek, kendisini savundu. Üst kattaki kıraathanenin tabanının çöktüğünü belirten H.D., "Bina ömrünü tamamladığı için, eski olduğu için yıkılmıştır" dedi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yaşanan göçük olayı ile ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan işletme sahibi H.D.'nin ifadesine ulaşıldı. "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanan H.D.'nin ifadesinde suçlamaları reddederek, kolon yıkıldığı iddialarını yalanladı.