Malatya’da çöken bina hakkında yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı! Onlarca kişi yaralanmıştı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MALATYA'YA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan görüşmede felakete ilişkin bilgi aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da 2 katlı bir binanın çökmesi ve enkazda devam eden arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Şu andaki bilgilerimize göre, ulaşılamayan ihbar yok. Her türlü ihtimal düşünülerek, arkadaşlarımız kontrollü bir şekilde binanın enkazını almaya başladılar. Kontrollü bir şekilde işlemler yürütülüyor. Binada 4 iş yeri olduğunu biliyoruz. Giriş katındaki iş yerinde tadilat olduğunu biliyoruz.

Şu anki değerlendirmeler çökmenin bu sebeple gerçekleştiği yönünde. Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldı. 3 kişi gözaltına alındı. İşin sevindirici tarafı bir can kaybının olmaması ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olması." ifadelerini kullandı.