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Malatya'da çöken bina hakkında yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı! Onlarca kişi yaralanmıştı

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Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Malatya’da çöken bina hakkında yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı! Onlarca kişi yaralanmıştı

Son dakika haberi... Dün akşam saatlerinde Malatya'da çöken binada çok sayıda kişi yaralanırken binanın alt katında bulunan dükkanın sahibi gözaltına alınmıştı. Yapılan son dakika açıklamasında olaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 3'ünün tutuklandığı belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika haberi... Malatya'da çöken bina hakkında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Malatya'da tadilat çalışması yapılan bir bina, dün akşam saatlerinde çöktü. Görgü tanıkları binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını ifade ederken, iş yeri sahibinin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı da belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MALATYA'YA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan görüşmede felakete ilişkin bilgi aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da 2 katlı bir binanın çökmesi ve enkazda devam eden arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Şu andaki bilgilerimize göre, ulaşılamayan ihbar yok. Her türlü ihtimal düşünülerek, arkadaşlarımız kontrollü bir şekilde binanın enkazını almaya başladılar. Kontrollü bir şekilde işlemler yürütülüyor. Binada 4 iş yeri olduğunu biliyoruz. Giriş katındaki iş yerinde tadilat olduğunu biliyoruz.

Şu anki değerlendirmeler çökmenin bu sebeple gerçekleştiği yönünde. Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldı. 3 kişi gözaltına alındı. İşin sevindirici tarafı bir can kaybının olmaması ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olması." ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnönü Caddesi'ndeki iki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçükle ilgili başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup toplanan deliller itibarıyla izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada "AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre; Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları, sona erdi. Allah'a şükür, can kaybımız yok. Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve Milletimizi her türlü afetten uzak eylesin." dedi.

Malatya’daki binanın çökme anı kamerada MALATYA'DAKİ BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

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