Malatya’daki bina neden yıkıldı? Bina altında fırın olması ne gibi tehlikeler yaratıyor? Afet Yönetimi Uzmanı Ogün Şimşek A Haber’de yorumladı

13 KİŞİ KURTARILDI, ENKAZ ALTINDA YAKLAŞIK 10 KİŞİ VAR

Malatya Valisi Aydın Baruş, ''Çöken bina iki katlı bir bina. Enkazın altından şimdiye kadar 8 kişi çıkarıldı, durumları iyi. Çöken binada bir kahvehane, bir fırın ve bir de tavuk satışı yapan bir ticarethane var. Dolayısıyla kaç kişinin etkilendiği noktasında tam emin olmamakla beraber yaklaşık 10 civarında insan olduğu söyleniyor.'' dedi. Valinin açıklamasının ardından 5 kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı öğrenildi böylece enkazdan kurtarılan vatandaşların sayısı 13'e yükseldi.