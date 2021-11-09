Malatya'daki bina neden yıkıldı? Bina altında fırın olması ne gibi tehlikeler yaratıyor? Afet Yönetimi Uzmanı Ogün Şimşek A Haber'de yorumladı
Malatya'da çöken binaya özel A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Afet Yönetimi Uzmanı Ogün Şimşek olayın perde arkasını anlattı. Yıkılan binada bulunan fırının çökmede etkili olabileceğinin altını çizen Şimşek, "Binalar yüksek ısıya maruz kalıyor. Bu demirlerin paslanması neden oluyor." dedi. Peki Malatya'daki bina neden yıkıldı?
Afet Yönetimi Uzmanı Ogün Şimşek Malatya'da çöken bina hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
DAHA FAZLA GELİR İÇİN...
Yıkılan binanın altında fırın bulunuyor. Yüksek ısılı sistemlerin buharla birleşmesinin betonla, demirle ve diğer taşıyıcı sistemlere olumsuz etkileri var. Bunlardan en büyüğü korozyondur. Ama siz alt kattaki duvarları yıkıp daha fazla gelir elde etmek isterseniz ve bunun için tadilat yaparsanız binanın dengesini bozarsınız.
İZİN ALMADAN BADANA BİLE YAPAMAZSINIZ
İşyerimizde normalde belediyeden izin almadan boya badana bile yapamazsınız. Ama uygulama olarak perde duvar yıkma, kolon kesme gibi işlemler yapılıyor. Binalar istenmeyen malzemelerle kaplanıyor mesela. Binaların da nefes almaya ihtiyacı var.
FIRIN DEMİRLERİN PASLANMASINA NEDEN OLUYOR
Özellikle bu binanın altında fırın var. Yüksek ısıya maruz kalıyor. Bu demirlerin paslanması neden oluyor. Komşuluk ilişkilerimiz güçlü olduğu için onlar bir tadilat yaptığında bunu gerekli yerlere bildirmiyoruz.
BÜYÜK BİR YANGIN ÇIKABİLİRDİ
Binalarda en küçük oynama bütün yapıyı bozabilir. Bunların periyodik bakımları vardır. Buradaki fırın faaliyet halinde olsaydı fırın yanıyor ve elektrik sistemi devrede olacaktı. Yani bu bir yangına neden olabilirdi. Yangın ve yıkılma farklı tedbirler istiyor.
NE OLMUŞTU?
Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.
Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.
13 KİŞİ KURTARILDI, ENKAZ ALTINDA YAKLAŞIK 10 KİŞİ VAR
Malatya Valisi Aydın Baruş, ''Çöken bina iki katlı bir bina. Enkazın altından şimdiye kadar 8 kişi çıkarıldı, durumları iyi. Çöken binada bir kahvehane, bir fırın ve bir de tavuk satışı yapan bir ticarethane var. Dolayısıyla kaç kişinin etkilendiği noktasında tam emin olmamakla beraber yaklaşık 10 civarında insan olduğu söyleniyor.'' dedi. Valinin açıklamasının ardından 5 kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı öğrenildi böylece enkazdan kurtarılan vatandaşların sayısı 13'e yükseldi.
ÇÖKME ANI KAMERADA
Malatya'da çöken bina saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde binanın büyük bir şiddetle çöktüğü ve vatandaşların karşı kaldırıma kaçtığı görülüyor.
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