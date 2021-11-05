Makamını ve fikirlerini gençlerle paylaşıyor! Her sabah öğrencileri okula bırakıyor

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Makamın ve makam aracının yalnızca bürokrasiden ibaret olmadığını gösteren Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, her sabah iki öğrenciyi evlerinden alıp okullarına bırakıyor ve onlarla fikirlerini paylaşıp istişarelerde bulunuyor.

Keman çalan ve Keşan Anadolu Lisesi'nde 11. sınıfa giden Ayça'yı sabah evinden alan başkan aracı bindirdi ve onunla sohbet etti. Anne ve babası öğretmen olan Ayça'nın çok şanslı olduğunu ifade eden Mustafa Helvacıoğlu Ayça'ya hayallerini sordu.

Ayça isimli öğrenci Keşan'ın kısa sürede çok güzel gelişim sağladığını ve modernleştiğini ifade etti. İlgilendiği alanın müzik olduğunu ifade eden Ayça gençlerle ilgili güzel çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Ayça, "Geri dönüşüm parkıyla çevreye verilen özen görünüyor. Bunun için çok teşekkür ederim. Benim en büyük isteğim ise benim gibi çalan ve söyleyen öğrencilerden bir koro olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencinin isteği üzerine konuşan Mustafa Helvacıoğlu, "Hemen bir öğrenci korosu kuralım ve rekorlar kıralım. Sanat merkezimizde açılıyor. Gerekenleri yapalım" diyerek öğrenciye güzel haberi verdi.