SİHA’lar ABD’yi rahatsız etti! ABD’li senatörden Türkiye’nin SİHA programını hedef alan tasarı

SİHA'lar barışa karşı tehdit değil biata karşı tehdit. Biz şu ana kadar SİHA'ları hiçbir yerde taarruz maksadıyla kullanmadık. Hep savunma maksatlı kullandık. Onlar onların istediği gibi kullanılmasını ya da olmamasını istiyorlar. İşte bunu da barışa karşı tehdit diye süsleyip algı yapıyorlar. YPG/PKK'yı dünyaya özgürlükçü kahramanalar diye pazarlıyorlar. İşte SİHA konusuna da böyle bir kılıf uyduruyorlar."

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