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SİHA'lar ABD'yi rahatsız etti! ABD’li senatörden Türkiye'nin SİHA programını hedef alan tasarı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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SİHA’lar ABD’yi rahatsız etti! ABD’li senatörden Türkiye’nin SİHA programını hedef alan tasarı

Terör örgütlerine desteği ile bilinen ve 778 milyar dolarlık savunma bütçesini kabul eden ABD'de, Demokrat Senatör Bob Menendez yerli üretim İHA ve SİHA teknolojisinden rahatsız oldu. Başlattığı karalama kampanyasında ülkesinin yaptıklarını bir kenara bırakan senatör, SİHA teknolojisinin araştırılmasını istedi, barışa karşı tehdit olarak ileri sürdü. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Abdullah Ağar'ın canlı yayında öne çıkan değerlendirmeleri:

"Bu tür menfaat odaklarına ve güç odaklarına bağımlı olan adı senatör diye tanımlanan bu kişiler aslında ABD'nin altını oyuyorlar. ABD küresel hakimiyetine devamlılık arzu ediyorsa bunu bir takım terör örgütleri ve ülkelerle başarabilmesi mümkün değil. Bunu ancak gerçekçi, kalıcı, rasyonel ve paylaşımın adil olarak icra edildiği ülkelerle yapabilir.

Bunların başında da Türkiye geliyor. Ama baktığınız zaman çeşitli lobilerin etkisi altındalar. Bob Menendez gerek Rum gerek Yunan gerekse Ermeni lobisiyle çok yakın ilişkileri olan bir senatör. Geçmiş açıklamalarına bakıldığı zaman son derece Türkiye aleyhtarı duygular taşıyan birisidir. Senatörlük gücünü kullanarak Türkiye aleyhine bir takım projelere imza atmaya kalkıyor.

Türkiye özellikle son dönemde çok ciddi anlamda baskılandı. İşte bu noktada Türkiye çareler üretti. Bunların başında da SİHA'lar geliyor. SİHA'lar çok büyük bir boşluğu doldurdu ve çok büyük bir kuvvet çarpanı oldu. Bunu engelleyebilmek için ellerinden geleni deniyorlar. Bu da bizim yapmamız gereken başka mücadelelere karşılık geliyor.

Bir gerçekle tanıştık. Ne kadar haklı olursanız olun size hakkınızı vermiyorlar. Bob Menendez direkt olarak Azerbaycan'ın kendi toprağını kurtarmasını hedef almış. Bir senatörün aklıyla uyuşmayacak bir takım açıklamalar var ortada. Biz hakkımızı arama mücadelesine devam edeceğiz ve bunlara karşılık vereceğiz.

SİHA'lar sadece bizimle ilgili bir etki alanı oluşturmadı. Bizim SİHA'larımız son derece ergonomik ve diğer savaş uçaklarında bulunmayan vazgeçilebilirlik özelliği var. Bir savaş uçağından vazgeçemezsiniz ama SİHA gibi son derece etkili ve kuvvetli aynı zamanda maliyeti düşük bir araçtan taktik alanlarda vazgeçebileceğiniz birtakım operasyonlar yapabilirsiniz.

Şu anda Kafkaslarda, Afrika ve Doğu Avrupa'da 'da pek çok ülke SİHA satın aldı veya alacak. İşte ortaya çıkan bu durum onları çok rahatsız ediyor. Böyle inisiyatiflerin gelişmesi Bob Menendez gibi kişileri rahatsız ediyor. Türkiye hiçbir zaman ABD'ye düşmanlık yapmadı. ABD'nin Türkiye'ye düşmanlık yapmasından sonra Türkiye çareler üretmeye başladı.

SİHA'lar barışa karşı tehdit değil biata karşı tehdit. Biz şu ana kadar SİHA'ları hiçbir yerde taarruz maksadıyla kullanmadık. Hep savunma maksatlı kullandık. Onlar onların istediği gibi kullanılmasını ya da olmamasını istiyorlar. İşte bunu da barışa karşı tehdit diye süsleyip algı yapıyorlar. YPG/PKK'yı dünyaya özgürlükçü kahramanalar diye pazarlıyorlar. İşte SİHA konusuna da böyle bir kılıf uyduruyorlar."

SİHA’lar ABD’yi rahatsız etti! SİHA'LAR ABD'Yİ RAHATSIZ ETTİ!

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