Türkiye'ye "Gri Liste" tuzağı! Kararın perde arkası ne? Uzman isimlerden çarpıcı değerlendirmeler
'Gri liste' kararının perde arkasında ne var? Terör finansmanıyla mücadele eden türkiye neden hedefte? Başkan Erdoğan - Biden görüşmesi ABD - Türkiye ilişkilerini nasıl etkiler? ABD teröre verdiği desteği keser mi? Ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay ve GENAR Başkanı İhsan Aktaş, gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Bir yanda Millet İttifakı'nda tezkere krizi sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı "ihanet" açıklaması da o krizi derinleştirdi. Diğer yanda Türkiye 'Gri Liste'ye alındı.
Türkiye'nin büyümesi kimleri rahatsız ediyor? Ekonomi üzerinden saldıranların hedefi ne? 'Gri liste' kararının perde arkasında ne var? Terör finansmanıyla mücadele eden türkiye neden hedefte? Başkan Erdoğan - Biden görüşmesi ABD - Türkiye ilişkilerini nasıl etkiler? ABD teröre verdiği desteği keser mi? Ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay ve GENAR Başkanı İhsan Aktaş, gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"G20'YE ODAKLANDIK AMA..."
Ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz: Çok yoğun bir görüşme maratonu devam etti G20 kapsamında. Masada çok önemli konular vardı biz oraya odaklandık ama onun öncesinde geçtiğimiz hafta Türkiye'nin OECD'deki mali eylem görev gücü tarafından Gri Liste'ye alınması yani suç gelirlerinin aklanması terörizmin finansmanı gibi konularda üzerine düşeni yapmadığı iddiasıyla Gri Liste'ye alınması meselesi vardı.
Bu açıkçası çok boyutlu bir konu ciddi değerlendirilmesi gereken bir konu. Nasıl oldu bu iş süreç nasıl gelişti detaylarını çok iyi analiz etmemiz lazım. Zira şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz Türkiye uzunca bir süreden bu yana hem terörün kendisiyle hem de terörün finansmanıyla mücadele eden yegane ülkelerden bir tanesi.
ARKASINDA POLİTİK SEBEBPLER VAR
Türkiye zaten yaşadığı coğrafyada terörün her türlüsüyle eş zamanlı mücadele ediyor. Ortada böyle bir gerçeklik varken OECD'ye bağlı yapının böyle bir karar alması açıkçası sahadaki gerçeklerle çok örtüşmüyor. Türkiye üzerine düşen bütün adımları atıyor. Türkiye'nin bu kadar uluslararası ilişkilerinde sıkıştırılmaya çalışıldığı bir dönemde bir de ekonomik olarak sıkıştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu OECD içerisindeki yapının almış olduğu Gri Liste kararının arkasında ben bazı politik ekonomik sebeplerin olduğunu da düşünüyorum.
KRİTİK GÖRÜŞME İLİŞKİLERİ NASIL ETKİLER?
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay: Bu tarz uluslararası görüşmeler eğer ABD'de Washington'da ya da Türkiye'de yapılmıyorsa bu tarz toplantılarda 1-2 saatlik görüşmelerinden hiçbir zaman tarihsel olarak söylüyorum çok büyük bir artılar ya da eksiler bekleyemezsiniz. Fakat bu görüşmeler kanalların açık olduğunun görülmesi açısından diyalogların ilerlediği açısından iyidir.
"BIDEN F-35, F-16 VERİYORUM DESE BİLE..."
Çok net anlatmakta fayda var. ABD Başkanı Biden, Sayın Cumhurbaşkanına dese ki ben size 20 tane F-35, 50 tane F-16 gönlümden koptu parasını da cebimden vereceğim dese gerçekten de bu konuda samimi olsa. Verebilir mi? Veremez. Çünkü ABD'de bir askeri mühimmatı bırakın kendisini tekerleğini almaya kalksanız özel firmalardan bile eninde sonunda ABD Kongresi'nde geliyor. ABD Kongresi belli noktalarda basit çoğunlukla, belli oylamalarda da 3'te 2 ile bu satılacak ürünün ve satılacak ülkeye göre değişiyor. Kimin önüne gidecek? 25-30-35 yaşlarında Temsilciler Meclisi Üyelerini düşünün. Türkiye'yi göster deseniz Ermenistan'ı göster deseniz belki haritada daha önce fikri olmamış. AB ile ilgili bir düşüncesi olmamış. Dış politika bilgisi yok. Diyorlar ki Ermeni tasarısı geliyor, bu oy verecek olan vekil danışmanına dönüyor, hiç abartmadan çok basitçe söylüyorum, diyor ki nereye oy vereceğiz yanındaki danışmanı diyor ki sizin seçim kampanyanıza Ermeni diasporası ciddi fon vermiş, Rum lobileri ciddi fon vermiş ve son dönemde FETÖ ciddi fon vermiş bir de PKK/YPG.. Kısacası bütün bunlara baktığınız zaman Türkiye'nin lehine bir karar çıkartmasını çok çok ciddi bir müddet beklemeyin.
"TÜRKİYE'DE MUHALEFET ELLERİNİ OVUŞTURUYOR"
GENAR Başkanı İhsan Aktaş: Suriye savaşıyla beraber dünyada geleneksel müttefikliklerin çöktüğüne dair bir kanaat ortaya çıkınca Türkiye aslında çok önemli bir hamle yaptı ve Rus devletini tahkim ederek zaman zaman da sert gücünü sahaya sürerek bir genişleme yaşadı. İktidarı ayakta tutan kamuoyu desteğidir. Recep Tayyip Erdoğan da bütün şartlara rağmen kamuoyu desteğini arkasında tuttuğu için bu Türkiye'nin yeni pozisyonuna bir bölgesel güç olarak çok taraflı diplomatik ataklar yapan müzakereler yapan Türkiye'nin pozisyonunu sürdürülebilir hale getirdi. Türkiye'de muhalefet partileri bu ülkenin ekonomisiyle ilgili dış politikasıyla ilgili bir kabiliyet geliştiremedikleri için içeride ağır bir şekilde karalama kampanyası yürütürken diğer taraftan da dışarıdaki etkinliğe bakıyorlar bir yönüyle de ellerini ovuşturuyorlar acaba Türkiye'nin ipi çekilecek mi diye.
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