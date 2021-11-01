Türkiye'ye "Gri Liste" tuzağı! Kararın perde arkası ne? Uzman isimlerden çarpıcı değerlendirmeler

"G20'YE ODAKLANDIK AMA..."

Ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz: Çok yoğun bir görüşme maratonu devam etti G20 kapsamında. Masada çok önemli konular vardı biz oraya odaklandık ama onun öncesinde geçtiğimiz hafta Türkiye'nin OECD'deki mali eylem görev gücü tarafından Gri Liste'ye alınması yani suç gelirlerinin aklanması terörizmin finansmanı gibi konularda üzerine düşeni yapmadığı iddiasıyla Gri Liste'ye alınması meselesi vardı.

Bu açıkçası çok boyutlu bir konu ciddi değerlendirilmesi gereken bir konu. Nasıl oldu bu iş süreç nasıl gelişti detaylarını çok iyi analiz etmemiz lazım. Zira şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz Türkiye uzunca bir süreden bu yana hem terörün kendisiyle hem de terörün finansmanıyla mücadele eden yegane ülkelerden bir tanesi.