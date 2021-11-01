Firari olan HDP’li Osman Baydemir’den skandal açıklama! Türkiye’yi açık açık tehdit etti
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kırmızı bültenle aranan ve yurt dışına kaçan HDP'li eski vekil Osman Baydemir, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Paris'te düzenlenen bir etkinlikte ortaya çıkan Baydemir, önce Türkiye'yi işgalci olmakla suçladı ardından da açık açık tehdit etti. Baydemir Akşener'in Siirt ziyareti sırasında "Burası Kürdistan’dır" diyen esnafa da destek verdi.
Terör örgütü PKK destekçi olan ve yurt dışına kaçan HDP'li Osman Baydemir, Paris'teki bir etkinlikte Türkiye için "İşgalci" dedi, ardından da açık açık tehdit etti.
Osman Baydemir, "İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan'a komşu olacaklar." ifadelerini kullandı.
Paris'teki bir etkinlikte provokatif açıklamalarda bulunan HDP'li eski vekil Osman Baydemir, konuşmasında çizgiyi aşan ifadelere yer verdi.
Baydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyareti sırasında "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır' diyen esnafa da arka çıktı. Baydemir, "Daha Meral hanım iktidar olmadan ona 'Burası Kürdistan'dır" diyen kişi gözaltına alınıyor." dedi.
Akşener'in Siirt ziyareti sırasında ayrılıkçı ifadeler kullanan o esnafa yönelik sessizliği de sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
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