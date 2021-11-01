Trafikte yağışla gelen tehlikeye dikkat! Yağış yolda sabun etkisi yaratıyor

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Sinan Çetin'in öne çıkan sözleri:

"Öncelikle yağışların başlangıç seviyesinde olduğu zaman yerdeki toz birikintileri, balata tozları, toprağın tozu ve egzozdan çıkan kurumların o yola akmasıyla birlikte ıslanmayla sabun etkisi yaratıyor.

İşte böyle durumlarda yolda tutunma zayıflıyor. Bu tutunma yüzde 20'lere düştüğü zaman işte kaymalar başlıyor. Ona göre de araçlar normal kuru havalarda veya tamamen ıslak şekilde girdiği viraja daha düşük hızda girmesi gerekiyor.

Yollarda iki tip kayma türleri vardır. Aracın önden ve arkadan kayması durumudur. Önden kaymada araç viraj dışına doğru savrulur. Lastiklerde yağmur kanalları vardır ve bunları suyu tahliye etmek içindir. Araç önden kaydığında dışarı doğru savrulur.

Biz de aracı virajın içinde tutmak için direksiyonu biraz daha kırıp frene kesinlikle basmayarak gaza basıp veya gaza basmadan arabayı normal seyrinde içeride tutmamız gerekir. Kayma sırasında kesinlikle frene basmayın."