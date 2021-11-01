Trafikte yağışla gelen tehlikeye dikkat! Yağış yolda sabun etkisi yaratıyor
Havaların yağışlı seyretmesiyle birlikte trafik kazaları da kameralara yansıdı. Islak zemin nedeniyle kayan araçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Peki araç bir anda yolda kaymaya ve dönmeye başladığında frene basmak mı doğru yoksa gaza basmak mı? Merak edilen soruların cevabını A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş’ın konuğu olan ileri sürüş teknikleri uzmanı Sinan Çetin verdi.
Sinan Çetin'in öne çıkan sözleri:
"Öncelikle yağışların başlangıç seviyesinde olduğu zaman yerdeki toz birikintileri, balata tozları, toprağın tozu ve egzozdan çıkan kurumların o yola akmasıyla birlikte ıslanmayla sabun etkisi yaratıyor.
İşte böyle durumlarda yolda tutunma zayıflıyor. Bu tutunma yüzde 20'lere düştüğü zaman işte kaymalar başlıyor. Ona göre de araçlar normal kuru havalarda veya tamamen ıslak şekilde girdiği viraja daha düşük hızda girmesi gerekiyor.
Yollarda iki tip kayma türleri vardır. Aracın önden ve arkadan kayması durumudur. Önden kaymada araç viraj dışına doğru savrulur. Lastiklerde yağmur kanalları vardır ve bunları suyu tahliye etmek içindir. Araç önden kaydığında dışarı doğru savrulur.
Biz de aracı virajın içinde tutmak için direksiyonu biraz daha kırıp frene kesinlikle basmayarak gaza basıp veya gaza basmadan arabayı normal seyrinde içeride tutmamız gerekir. Kayma sırasında kesinlikle frene basmayın."