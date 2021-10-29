İngiliz ekonomi yazarı Mcrae A Haber’e konuştu: Türk ekonomisi uzun vadede kazançlı çıkacak

Soru: Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini henüz atlatamayan Avrupa Birliği, yeni krizlerle karşı karşıya. Özellikle kırılan tedarik zinciri ve artan enerji fiyatları batılı liderlerin bir numaralı gündem maddesi. Peki tüm bu yaşananların sebebi ne? Her şey nasıl başladı? Bugüne nasıl gelindi?

Cevap: Birleşik Krallık, her gelişmiş ülke gibi dalgalı enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle de doğal gaz fiyatlarında bunu yaşadı. Birleşik Krallık'ta ihtiyaç duyduğumuz doğal gazın yarısını zor ithal ediyoruz. Geriye kalanını ise Kuzey Denizi'nden yerli üretimden alıyoruz. Ama fiyatlar 4 katına çıktı. Diğer büyük şirketlerle rekabet oluşturması için kurulan bazı küçük şirketler, bu fiyat yükselişiyle mücadele edemez hale geldi ve battı. Benzin fiyatları artıyor. Dizel fiyatları artıyor. Tüm bu karmaşaya bir şey daha ekledik. O da, tır şoförü eksikliği. Birkaç hafta istasyonların önünde kuyruklar oldu. Yani oldukça karışık.