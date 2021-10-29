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Atatürk’ün seyahat ettiği Beyaz Tren! Atatürk bu vagon ile Anadolu’yu dolaştı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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Atatürk’ün seyahat ettiği Beyaz Tren! Atatürk bu vagon ile Anadolu’yu dolaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1935 yılından ölümüne kadar yurt gezilerine Beyaz Tren ile çıktı. Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanık eden tren aynı zamanda Atatürk'ün hatıralarını da barındırıyor. İşte o tren ve hikayesi…

Gramofonda en sevdiği şarkıları, yatak odası, satranç takımı, hasır koltukları. Tüm bunlar Beyaz Tren'deki Atatürk vagonundan... Cumhuriyet tarihine tanıklık eden tren 9 vagondan oluşuyor. Trende dar uzun bir koridor ve o koridora açılan kompartımanlar bulunuyor. Atatürk'ün çalışma alanı ise en özel bölümlerden.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1935'ten vefatına kadar bu vagon içerisinde tüm yurdu adım adım gezdi, zaman zaman burada çalışma arkadaşları ile birlikte toplantılar yaptı, zaman zaman ise burada bulunan gramofon ile en sevdiği şarkıları dinledi, zaman zamansa bu alana gelerek çalışma arkadaşlarıyla birlikte zeka oyunları oynadı.

Ata'nın vagonu "Beyaz Tren'' Atatürk'ün hatıralarını barındırıyor. Vagon içinde yatak odası, banyosu, yaverinin ve çalışma arkadaşlarını odaları da yer alıyor. Treni tarihi yapan bir başka özellik ise Atatürk'ün naaşının bu tren ile taşınması.

Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olan bu vagon yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezilerinde kullanılmadı. Atatürk vefat ettiğinde İstanbul'dan İzmit'e deniz yolu ile getirilmişti, İzmit'ten Ankara'ya ise demiryolu ile getirilecekti, işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk naaşı bu vagon içerisinde taşındı.

Müze haline getirilen o vagon, Ankara garında sergileniyor. Vagon içerisinde Ata'nın tavlası, satranç takımları ve tarihi görüşmelere imza attığı telefonları da yer alıyor.

Yine vagonun içerisinde o vagonda çekilmiş birçok fotoğrafta sergileniyor. Vagon tarihi yapısıyla birlikte ziyaretçileri mücadele yıllarına getirmeyi de ihmal etmiyor.

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