Atatürk’ün seyahat ettiği Beyaz Tren! Atatürk bu vagon ile Anadolu’yu dolaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1935'ten vefatına kadar bu vagon içerisinde tüm yurdu adım adım gezdi, zaman zaman burada çalışma arkadaşları ile birlikte toplantılar yaptı, zaman zaman ise burada bulunan gramofon ile en sevdiği şarkıları dinledi, zaman zamansa bu alana gelerek çalışma arkadaşlarıyla birlikte zeka oyunları oynadı.