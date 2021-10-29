Tüm Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Sancılı günlerden aydınlığa giden yol

Türk milletinin esarete tahammül etmemesi bir işgal gücü altında bir koloni altında yaşamama arzusu milli mücadelenin de 1. Dünya Savaşı'nın da arkasındaki dinamo gücüdür. Bu güç olmasaydı ne Çanakkale olurdu ne Sakarya olurdu ne de Büyük Zafer olurdu. Ne de bu savaşların arkasından milli iradeye dayanan bir sistemin inşası mümkün olabilirdi."

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