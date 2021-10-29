29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Cumhuriyetimiz 98 yaşında! İmkansızlıklar içinde varoluş mücadelesi

Cumhuriyetimiz 98 yaşında! İmkansızlıklar içinde varoluş mücadelesi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
ABONE OL
Cumhuriyetimiz 98 yaşında! İmkansızlıklar içinde varoluş mücadelesi

29 Ekim 1923 yılında büyük bir mücadelenin sonunda temelleri atılan Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünde o dönem imkansızlıkla içinde verilen varoluş mücadelesini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mevlüt Dede A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Mevlüt Dede'nin açıklamalarında öne çıkanlar:

"Bugün çok önemli bir gün. 29 Ekim'i Türk devletinin dünyada bağımsızlık mücadelesinin son halkası olarak değerlendirebiliriz. 19 Mayıs'ta başlayan sürecin sonrada 29 Ekim'de tamamlanması olarak görebiliriz.

Cumhuriyetin kavramsal anlamada halkın iradesi olduğunu biliyoruz. Türklerin geçmişte Toy kültürüyle sonrasında İslam tarihinde Şura ve Meşveret kültürüyle yaşadığını biliyoruz. Yani cumhuriyet kavramı bize uzak değil.

Ama tarihsel derinliğe baktığımızda Osmanlığı İmparatorluğu'nun yıkılmasında sonra bu millet çok sıkıntılı bir süreç yaşadı ama hiçbir zaman yılmadı ve mücadeleye devam etti.

O dönem canını dişine takarak mücadelesini verdi ve işgal güçlerini bertaraf ettikten sonra Ankara'da yavaş yavaş devrim anlayışı ortaya çıktı. Bunun liderliğini yapan Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim'de Cumhuriyet'in kuruluş kararını aldı. Ve hemen ertesi gün yani 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etti.

Cumhuriyet'in bayram olarak kutlanması 1925 yılında başladı ve inşallah kıyamete kadar da kutlamayı düşünüyoruz. Cumhuriyet ilan edilirken büyük bir heyecan vardı. Öncesinde yaşanan sıkıntılar sonrasında büyük bir heyecan vardı. Türkler aç ve susuz kalır ama devletsiz kalmaz.

Hem o dönem itibariyle hem de yakın dönem itibariyle devletsiz kalmanın ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Devletsiz kalmanın Türkler için ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Bu mücadele sürecinde kadınlarımızın çok önemli rolleri oldu. Türk milletinin geçmişinde kadınlar çok önemli roller almıştır."

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 98. YILI

İmkansızlıklar içinde varoluş mücadelesi İMKANSIZLIKLAR İÇİNDE VAROLUŞ MÜCADELESİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA