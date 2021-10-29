Cumhuriyetimiz 98 yaşında! İmkansızlıklar içinde varoluş mücadelesi

Hem o dönem itibariyle hem de yakın dönem itibariyle devletsiz kalmanın ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Devletsiz kalmanın Türkler için ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Bu mücadele sürecinde kadınlarımızın çok önemli rolleri oldu. Türk milletinin geçmişinde kadınlar çok önemli roller almıştır."